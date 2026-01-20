En vivo
Sociedad / A días de la muerte de Yeison Jiménez, así luce el lugar del accidente: pintura y vidrios

A días de la muerte de Yeison Jiménez, así luce el lugar del accidente: pintura y vidrios

En ese lugar, la aeronave habría rebotado antes de avanzar varios metros, donde se produjo la primera explosión. En el accidente perdieron la vida Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora y el propio Yeison Jiménez.

