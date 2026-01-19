Jessi Uribe arremetió contra los que lo culpan por la muerte de Yeison Jiménez //

A través de redes sociales, personas malintencionadas han usado videos, portales e incluso inteligencia artificial para hablar sobre la muerte de Yeison Jiménez el pasado 13 de enero en Paipa, Boyacá. Pero un caso llamó la atención y fue una supuesta relación de Jessi Uribe con lo sucedido, algo que, por supuesto, generó un fuerte malestar de su parte.

Es por es que, a través de un comunicado, Uribe se pronunció y rechazó todo este tipo de comentarios que “buscan dañar su buen nombre” y más en un momento de duelo en donde pidió “respeto por la memoria” de Yeison, en medio donde ese tipo de comentarios no deberían darse.

Jessi Uribe Foto: Instagram

“Rechazamos y repudiamos de manera categórica las afirmaciones, señalamientos y acusaciones sobre supuesta responsabilidad y vinculaciones frente al fallecimiento de Yeison Jiménez donde se involucra a Jessi Uribe. Dichas publicaciones realizadas a través de páginas web, canales de YouTube y redes sociales han tenido como fin aparente desinformar y generar daño reputacional y constituyen noticias falsas que incorporan señalamientos graves y completamente infundados vulnerando el derecho fundamental de Jessi Uribe al buen nombre, la honra y la dignidad, así como causando afectaciones directas a su reputación personal, profesional y familiar”, expresó en el comunicado.

En este comunicado, pidieron respeto por la familia de Yeison y al trabajo de Jessi, en especial por la amistad que hubo durante años. Pidieron mesura en el manejo de la información para evitar “contenidos malintencionados” que solo dañan la imagen de cada de una de las personas implicadas, asimismo, informaron que pusieron todo este material en manos de las autoridades.



“En ese sentido, solicitamos a los medios, creadores de contenido y usuarios en redes sociales abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones, ya que su circulación contribuye a fortalecer la desinformación y puede derivar en consecuencias legales para quienes las difundan como verdaderas, aun sin ser sus autores”, puntualizaron.