Mhoni Vidente revela quién sería el responsable de la muerte de Yeison Jiménez: "Una mujer"

La muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos de la música popular en Colombia, sigue generando impacto más allá de los homenajes y despedidas. A días del trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026, en Boyacá, una nueva controversia tomó fuerza en redes sociales y varias declaraciones de Mhoni Vidente reavivaron el debate sobre las causas del siniestro.



Mhoni Vidente habla de brujería tras muerte de Yeison Jiménez

En un video publicado en su canal de YouTube, la vidente aseguró que la muerte del cantante no habría sido solo un accidente. Según afirmó, la tragedia estaría relacionada con un acto de brujería que, en sus palabras, estaría “muy bien hecho” y habría sido ejecutado por una mujer del entorno cercano del artista.

“La carta del Diablo me dice que fue una brujería muy bien hecha por parte de una mujer”, afirmó la vidente, una declaración que se hizo viral rápidamente y que dividió opiniones entre seguidores y críticos. Mhoni señaló que estas supuestas energías negativas se habrían gestado hace más de un año.

Yeison Jiménez Foto: AFP

Sueños premonitorios que Jiménez no habría atendido

Uno de los aspectos que más llamó la atención tiene que ver con los sueños que Yeison Jiménez habría tenido antes de morir. De acuerdo con la astróloga, esos episodios nocturnos en los que el cantante hablaba de accidentes aéreos habrían sido señales claras de advertencia.



“Él lo presentía, lo soñaba, lo comentaba”, dijo Mhoni, al tiempo que sugirió que esas visiones eran mensajes de protección que no se atendieron a tiempo. Además, resaltó las cualidades personales del cantante e indicó que “no era mala persona”, pero que su error fue ser demasiado confiado.

Estas afirmaciones no son del todo nuevas. Años atrás ya habían circulado teorías sobre supuestas brujerías en contra del artista, aunque en ese momento no tuvieron mayor eco mediático.

Las palabras de Mhoni Vidente se suman a otras voces del mundo esotérico que han opinado tras la tragedia, generando un debate público intenso. Mientras algunos seguidores recuerdan aciertos pasados de la astróloga en predicciones internacionales, otros piden prudencia y respeto por las víctimas, recordando que en el accidente también murieron cinco personas más.