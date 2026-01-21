En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Mhoni Vidente revela quién sería el responsable de la muerte de Yeison Jiménez: "Una mujer"

Mhoni Vidente revela quién sería el responsable de la muerte de Yeison Jiménez: "Una mujer"

Mhoni Vidente aseguró que la muerte de Yeison Jiménez no habría sido solo un accidente. Según afirmó, la tragedia estaría relacionada con una mujer cercana al artista.

