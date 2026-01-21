Águilas Doradas no seguirá en Rionegro y anunció nuevo estadio: "Gracias por respaldarnos"

Afortunadamente y, según lo dieron a conocer en un comunicado, Águilas Doradas logró solucionar el problema que tenía en torno al estadio en donde iba a disputar este primer semestre tras haber comentado que “generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla”.

Pero no será Rionegro la casa de Águilas Doradas en este semestre, sino que el equipo emigrará a Medellín gracias al apoyo del alcalde Federico Gutiérrez que dio el visto bueno para que el equipo se mantenga en Antioquia y pueda disputar sin problema la Liga BetPlay como lo tenía planeado.

“Luego de la contingencia generada el 30 de diciembre y tras conocer, por información periodística de Medellín, las adecuaciones que se adelantaban en el Estadio Cincuentenario, Águilas Doradas activó de inmediato sus gestiones institucionales. En ese contexto, Medellín abrió sus puertas y brindó una solución oportuna que permite al club iniciar el campeonato profesional en este escenario icónico, cuna de las grandes glorias del fútbol antioqueño, con el aval de Dimayor, garantizando la continuidad del proyecto Águilas Doradas”, indicaron.

El equipo seguirá cerca de Rionegro, pero con la oportunidad de conectar con más público estando en la ciudad de Medellín en donde espera hacer una buena actuación y agradecerle de esa manera al alcalde Federico Gutiérrez por el apoyo esta temporada.



“Agradecemos de manera especial al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por su liderazgo, su convicción como hombre del deporte y su decisión de respaldar un proyecto que ha representado estabilidad, competencia y crecimiento para el fútbol antioqueño y colombiano. Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento al doctor Carlos Mario Zuluaga, a la Dimayor y a los 35 clubes del fútbol profesional colombiano, por la solidaridad manifiesta y el acompañamiento institucional brindado en este momento determinante”, añadieron, dando por confirmada la noticia y la tranquilidad profesional del equipo.