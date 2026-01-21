En vivo
Águilas Doradas no seguirá en Rionegro y anunció nuevo estadio: "Gracias por respaldarnos"

Águilas Doradas no seguirá en Rionegro y anunció nuevo estadio: "Gracias por respaldarnos"

El cuadro antioqueño logró solucionar sus problemas de plaza para disputar la máxima división en Colombia, pero sí será lejos de Rionegro al no llegar a un acuerdo con la Alcaldía.

