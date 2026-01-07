Equipo de la Liga BetPlay se quedó sin estadio y podría cambiar de ciudad

Hay problemas de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026, pues, a través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer un problema grave que afronta Águilas Doradas en torno a su escenario deportivo debido a un problema con la Alcaldía de Rionegro y el préstamo del estadio Alberto Grisales.

"Este hecho se suma a las afectaciones registradas durante el año 2025, derivadas del cierre de la tribuna occidental, situación que generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla. De igual forma, durante el segundo semestre de 2024, Águilas Doradas debió trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo costos económicos y logísticos extraordinarios, con el propósito de permitir la ejecución de obras de adecuación en el escenario deportivo, las cuales no se materializaron", indicó.

Águilas Doradas Foto: @AguilasDoradas

De acuerdo con la Dimayor, Águilas cumplió con todo el calendario deportivo y mantuvo todos sus programas sociales para cumplir con todos los reglamentos. La noticia tampoco cayó bien el equipo y hay una fuerte molestia que, según reveló Gol Caracol, en diálogo con Fernando Salazar, dirigente del club, dijo que están mirando cuáles ciudades podrían recibirlos, pero se conoció una molestía entre las partes.

"La Dimayor reitera que las decisiones relacionadas con los escenarios deportivos deben adoptarse con planeación, oportunidad y coordinación institucional, garantizando seguridad jurídica y estabilidad para el fútbol profesional colombiano y sus clubes afiliados", añadió la Dimayor sobre la situación.



El deseo del equipo es mantenerse en Antioquia y esperan pronto dar solución a la situación, que evite también un traslado de sede por factores externos a la institución.