Aunque diciembre todavía no comienza, la temporada navideña ya empieza a reflejarse en los hábitos de consumo de los colombianos. Desde noviembre, muchas familias se preparan para las celebraciones de fin de año, organizan sus presupuestos y aprovechan las promociones para adquirir los productos que hacen parte de las tradiciones de esta época.

De acuerdo con la Encuesta de Navidad 2025 de Fenalco, el 17 % de los colombianos adelanta sus compras navideñas durante noviembre, mientras que un 26 % espera jornadas comerciales como Black Friday y Cyber Monday para encontrar ofertas. Estas cifras evidencian que la planeación anticipada se ha convertido en una alternativa para distribuir los gastos y evitar que todas las compras se concentren en diciembre.

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Entre los productos que comienzan a tener mayor presencia en las listas de mercado están aquellos relacionados con las reuniones familiares, las novenas y los encuentros empresariales. Panettones, natillas, buñuelos, galletas navideñas y frutos secos hacen parte de los alimentos tradicionales que acompañan los espacios de celebración durante esta temporada.

Vino en Navidad // Foto: suministrada

Alimentos y productos para compartir en Navidad

La preparación de las reuniones de fin de año también impulsa la búsqueda de alternativas para ofrecer a los invitados y compartir en familia. En ese contexto, las categorías de panadería y repostería adquieren relevancia, al igual que los pasabocas y otros productos que suelen acompañar las novenas y las celebraciones navideñas.



Frente a esta demanda, Makro anunció una selección de productos para la temporada, con referencias de panadería, repostería, natillas, buñuelos, galletas y frutos secos. Su portafolio también contempla los denominados Matrimonios Navideños, combinaciones de un licor con un pasabocas, como galletas o torta de vino, con precios desde los $14.900.

Otra de las alternativas tradicionales de esta época son las anchetas, que suelen utilizarse como obsequios para familiares, amigos, compañeros de trabajo y clientes. Por tercer año consecutivo, Makro ofrece diferentes opciones desde $29.900, con combinaciones de galletas, natilla, dulces, bebidas con y sin alcohol, enlatados y otros productos.

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Estas presentaciones buscan responder a diferentes necesidades de compra, especialmente durante una temporada en la que los regalos y los detalles adquieren protagonismo tanto en los hogares como en los espacios laborales.

Juguetes y regalos también entran en la lista de compras

La Navidad no solo representa un aumento en la compra de alimentos y productos para las reuniones. Los regalos para los más pequeños también comienzan a ocupar un lugar importante en la planeación de los hogares.

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Dentro de las opciones disponibles se encuentran juguetes desde $9.900, entre ellos carros montables, balones, artículos deportivos, juegos para niñas y niños y juegos de mesa. Estas alternativas hacen parte de las categorías que las familias suelen considerar para los regalos y las actividades recreativas durante las vacaciones de diciembre.

Así, desde noviembre comienzan a tomar fuerza diferentes categorías de consumo asociadas con las celebraciones de fin de año. La compra anticipada de alimentos, anchetas, detalles y juguetes permite a los consumidores distribuir sus gastos y prepararse para una de las temporadas de mayor actividad comercial en Colombia.