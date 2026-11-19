Un reto viral de comida que parecía ser un simple juego entre amigos terminó con la muerte de una mujer. Katia Araujo Correa falleció después de sufrir una emergencia mientras participaba en un desafío que consistía en consumir alimentos rápidamente. El momento quedó registrado en una grabación.

El caso se presentó en San Cristóbal, República Dominicana, donde la joven hacía parte de una actividad que combinaba el tradicional juego de piedra, papel o tijera con una prueba de velocidad para comer. La dinámica, que transcurría entre varios participantes, terminó convirtiéndose en una emergencia que generó preocupación entre quienes estaban presentes.

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De acuerdo con los reportes de medios locales, el juego involucraba a tres personas ubicadas alrededor de una mesa con alimentos. En cada ronda debían enfrentarse a piedra, papel o tijera y quien ganaba tenía la posibilidad de comer, mientras los otros dos corrían hasta un punto determinado y regresaban para continuar.

La competencia permitía que el ganador aprovechara la ausencia de sus compañeros para ingerir la mayor cantidad de comida posible. Sin embargo, esta dinámica implicaba consumir alimentos en periodos muy cortos, una condición que terminó asociada a la emergencia que sufrió Araujo Correa.



Las imágenes que se difundieron en internet muestran el cambio que tuvo la actividad cuando los acompañantes de Katia advirtieron que algo no estaba bien. La joven comenzó a presentar dificultades para respirar y hablar, lo que alertó a las personas que compartían con ella.

La reacción de quienes estaban en el lugar pasó rápidamente de la diversión a la preocupación. Algunos se acercaron para intentar auxiliarla y le pidieron que expulsara el alimento que tenía en la boca, mientras su estado parecía deteriorarse.

🇩🇴 | Una joven identificada como Katia Araujo Correa falleció tras atragantarse mientras participaba en un reto viral de ingesta rápida de alimentos en San Cristóbal. pic.twitter.com/5YdYh2YhRb — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 18, 2026

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Con el paso de los segundos, la mujer perdió la estabilidad y terminó cayendo al suelo. Sus acompañantes intentaron asistirla ante la gravedad de la situación, mientras el episodio continuaba quedando registrado por una cámara.

Según la información publicada por medios dominicanos, Katia Araujo Correa fue trasladada posteriormente a un centro hospitalario. Pese a los esfuerzos por atenderla, se confirmó su fallecimiento.

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Hasta ahora, las autoridades o los organismos médicos no han divulgado un dictamen oficial que establezca con precisión la causa de la muerte. Por esa razón, aunque las imágenes muestran que la joven tuvo dificultades mientras ingería alimentos, no es posible confirmar únicamente a partir del video las circunstancias médicas exactas del fallecimiento.

¿Qué riesgos tienen los desafíos de comer rápidamente?

El caso ha despertado inquietud frente a los retos que circulan en redes sociales y que ponen a prueba la capacidad de las personas para ingerir grandes cantidades de comida en poco tiempo.

Una de las principales complicaciones asociadas a estas prácticas es el atragantamiento, que se produce cuando un alimento obstruye las vías respiratorias e impide que el aire llegue adecuadamente a los pulmones.

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Por esta razón, las competencias que premian la rapidez al comer representan un grave peligro, especialmente cuando los participantes intentan tragar sin masticar suficientemente o continúan consumiendo alimentos pese a presentar dificultades.

La muerte de Katia Araujo Correa vuelve a llamar la atención sobre las consecuencias que pueden tener algunos desafíos recreativos cuando se realizan sin dimensionar los riesgos que implican para la salud.