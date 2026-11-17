Continúan las labores de ayuda en las zonas afectadas por el fuerte terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto en el occidente de Colombia. Diferentes organizaciones y entidades se han unido a esta dinámica, al igual que creadores de contenido que han puesto parte de sus esfuerzos para ayudar.

Así ha sido el caso de Julián Pinilla, conocido como ‘El Chico De La Ruana’, quien desde el primer día ha estado al tanto de ayudar con elementos para todos los damnificados al igual que con donaciones millonarias para que las personas puedan tener un soporte en esta difícil situación; ahora, a través de su fundación, llegaron las primeras casas en Buenaventura, de muchas más cosas que se esperan.

Publicidad

En total son diez viviendas en madera, dos en cemento, además de la entrega de materiales para el mejoramiento de otros tres hogares. Cada construcción se desarrolló desde cero, con planificación arquitectónica y estructuras adecuadas a las condiciones del territorio. Las obras tomaron cerca de dos meses de trabajo continuo. Durante este periodo, el equipo de Bombeo permaneció en Buenaventura acompañando el proceso y supervisando cada etapa de la construcción.

“Este proyecto no pertenece únicamente a dos creadores de contenido o a dos fundaciones. Pertenece a todos los colombianos que confiaron, aportaron y demostraron que la solidaridad puede llegar mucho más lejos cuando trabajamos unidos”, afirmó Julián Pinilla, fundador de La Ruana Solidaria.



El fuerte terremoto que se registró el 10 de agosto dejó, según las cifras oficiales disponibles, al menos 331 personas muertas y 4.519 heridas. Pero la emergencia es aún más extensa: 36.336 viviendas fueron destruidas y otras 201.010 resultaron dañadas. A esto se suman afectaciones en 400 centros de salud, 4.292 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías, cinco aeropuertos, 140 acueductos y 104 puentes.