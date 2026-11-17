Más de 1.000 millones de pesos llegarán a Colombia para ayudar a recuperar el patrimonio cultural que resultó afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto. Se trata de una contribución de 250.000 libras esterlinas que anunció el British Council, en alianza con el Fondo de Protección Cultural del Reino Unido, y que permitirá atender las necesidades más urgentes de varios museos del país, recuperar obras de arte y fortalecer la preparación de quienes tienen a su cargo la protección de estos espacios.

La emergencia dejó importantes afectaciones en el patrimonio cultural colombiano. De acuerdo con las cifras del Programa de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia, 34 museos ubicados en 10 departamentos reportaron daños tras el terremoto, una situación que puso sobre la mesa la necesidad de actuar rápidamente para proteger las colecciones, las obras de arte y los espacios que guardan parte de la historia y la memoria del país.

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Frente a este panorama, el British Council anunció la destinación de 250.000 libras esterlinas, equivalentes a más de mil millones de pesos colombianos, para apoyar los trabajos de recuperación. Estos recursos se consiguieron gracias a la gestión de cooperación internacional que viene adelantando el Ministerio de Cultura, liderado por la ministra Paola Holguín, con el propósito de sumar aliados que permitan atender las consecuencias del terremoto en el sector cultural.

Del total de la inversión, 200.000 libras esterlinas se destinarán directamente a atender las necesidades de los museos afectados, especialmente en trabajos para estabilizar y restaurar sus colecciones de arte. Los otros 50.000 libras se utilizarán para fortalecer los conocimientos y las capacidades de los profesionales encargados de cuidar el patrimonio, mediante capacitaciones sobre cómo actuar ante una emergencia y cómo identificar los daños que puedan sufrir los bienes culturales. Estas jornadas estarán a cargo de expertos británicos.



La ayuda tendrá como prioridad a los museos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, departamentos en los que se identificaron necesidades urgentes de conservación, especialmente en la región del Eje Cafetero. Según explicó el British Council, la atención de los demás territorios afectados se adelantará con recursos provenientes de otras fuentes, de manera que también puedan avanzar en la recuperación de su patrimonio.

Para avanzar en el diagnóstico de necesidades de los museos afectados por el sismo, el British Council recorrió museos del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda // Foto: British Council.

Pero el apoyo no se quedará únicamente en reparar los daños que dejó el terremoto. La iniciativa también busca que los museos colombianos estén mejor preparados para enfrentar situaciones similares en el futuro. Para esto, el British Council pondrá a disposición su red internacional de especialistas, quienes acompañarán la revisión de los daños, compartirán conocimientos sobre cómo proteger las colecciones y capacitarán a los trabajadores y gestores culturales para que sepan cómo actuar cuando se presenten desastres.

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La contribución hace parte de una alianza entre el British Council y el Fondo de Protección Cultural del Reino Unido, una iniciativa que cumple diez años de trabajo protegiendo el patrimonio cultural amenazado por diferentes situaciones, entre ellas los conflictos y el cambio climático. Con este nuevo aporte, Colombia se suma a los países que reciben acompañamiento y conocimientos de esta red internacional.

Por su parte, la embajadora del Reino Unido en Colombia, Louise De Sousa, destacó que proteger el patrimonio cultural también hace parte de la recuperación de las comunidades y recordó que este nuevo aporte se suma a los recursos que el Gobierno británico anunció el pasado 17 de agosto, cuando confirmó el envío de 680.000 libras esterlinas, cerca de 3.000 millones de pesos, para atender a las comunidades afectadas por el terremoto. Ese primer apoyo se destinó a acciones de respuesta rápida a través de la Cruz Roja Colombiana y a programas de salud sexual y reproductiva y prevención de violencias de género, con el acompañamiento de Naciones Unidas.

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El anuncio de esta nueva contribución se dio en el marco de la visita a Colombia de Lucy Pearson, directora geográfica del British Council para las Américas y África subsahariana, quien el pasado 12 de noviembre se reunió con la viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, Ana María Abello Restrepo, para conversar sobre la recuperación del patrimonio y las oportunidades de fortalecer la cooperación cultural entre ambos países.

Desde el Ministerio de Cultura agradecieron el respaldo del Reino Unido y del British Council, al considerar que este acompañamiento permitirá avanzar en la recuperación de los bienes afectados y fortalecer el trabajo de las instituciones culturales del país. La apuesta es que los daños que dejó el terremoto no terminen convirtiéndose en una pérdida para la memoria histórica de Colombia y que los museos cuenten con mejores herramientas para proteger su patrimonio y mantenerlo vivo para las próximas generaciones.