El Grupo Bicentenario anunció la designación de Natalia Abello Vives como su nueva presidenta, luego de que su Junta Directiva aprobara su nombramiento durante una sesión realizada el pasado 30 de octubre de 2026, presidida por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez.

Abello Vives cuenta con más de 30 años de experiencia en cargos directivos tanto en el sector público como en el privado. Entre sus principales responsabilidades se encuentran la dirección del Ministerio de Transporte y su labor como embajadora de Colombia ante la República Oriental del Uruguay.

Publicidad

En el sector empresarial, se desempeñó como gerente general de Ruta Costera, empresa de ISA Vías; vicepresidenta corporativa de Promigas, secretaria general de Transelca y directora jurídica de Triple A de Barranquilla. También ocupó el cargo de secretaria general del Distrito de Barranquilla.

De acuerdo con la información entregada por el Grupo Bicentenario, su trayectoria incluye experiencia en liderazgo empresarial, gobierno corporativo, gestión estratégica, relacionamiento institucional y formulación de políticas públicas. Su perfil también está relacionado con la gestión financiera, la administración de riesgos y el fortalecimiento de las organizaciones.



La nueva presidenta es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con cuatro especializaciones, además de formación ejecutiva en liderazgo, gerencia y estrategia en las universidades de Harvard, Yale y Pittsburgh, en Estados Unidos.

El Grupo Bicentenario es el holding financiero del Estado colombiano, creado mediante el Decreto Ley 2111 de 2019 y vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su propósito es integrar y fortalecer las entidades financieras con participación estatal, promover una estrategia común y generar eficiencias entre sus organizaciones.

Publicidad

Actualmente, reúne a 13 entidades financieras y tiene como objetivo consolidarse como el tercer grupo financiero más grande de Colombia por nivel de activos.

Las cifras dan cuenta de su dimensión: con corte al 31 de diciembre de 2025, reportó un patrimonio de $18 billones, activos por $115 billones y pasivos por $97 billones.

Publicidad

En este contexto, una de las prioridades de Natalia Abello Vives será continuar el fortalecimiento del conglomerado, impulsar una visión estratégica compartida entre sus empresas y promover la generación de valor económico y social. También tendrá el reto de consolidar la solidez institucional y el aporte de la banca pública al desarrollo del país.

Con este nombramiento, el Grupo Bicentenario busca dar continuidad a su proceso de consolidación como conglomerado financiero estatal, con énfasis en el gobierno corporativo y el fortalecimiento de las capacidades de sus entidades.