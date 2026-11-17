El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró que, durante el gobierno anterior, se impidió que las unidades militares compraran directamente sistemas inhibidores de drones, mientras se adelantaba el proyecto del Escudo Antidrones.

Según dijo, la decisión quedó consignada en una circular del 31 de marzo de 2026 y dejó a las tropas esperando equipos que, finalmente, no llegaron.

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“Las unidades no podían comprar inhibidores porque duraron todo ese tiempo diciendo que iban a comprar dentro del gran presupuesto del escudo antidrones”, afirmó Mora durante un debate de control político en el Congreso.

El ministro sostuvo que esa restricción se mantuvo pese a que el proyecto no logró concretarse y que, en ese periodo, los grupos armados fortalecieron sus capacidades para adquirir y utilizar drones.



Mora calificó el Escudo Antidrones como un “espejismo tecnológico” y dijo que el Gobierno actual encontró “cero soluciones viables”. Según su balance, durante el proceso se recorrieron 12 países en tres continentes y se evaluaron 22 empresas extranjeras.

Aunque, afirmó, se anunció públicamente un megaproyecto por 6,2 billones de pesos, no hubo ejecución presupuestal para 2026 ni recursos apropiados ese año para ponerlo en marcha. El proceso, agregó, fue cerrado técnicamente mediante una resolución expedida el 14 de agosto.

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“Lo que hicieron fue que en ese tiempo los grupos armados se fortalecieron en tecnología, en adquisición, porque como son multimillonarios y lo pueden comprar por Internet, asesoría desde Ucrania recibieron, y allá ellos ahoritica tienen una gran capacidad de antidron, y el gobierno anterior prohibió la compra de inhibidores”, agregó Mora.

El jefe de la cartera de Defensa dijo que, ante la falta de esos sistemas, el Ejército ha empezado a desarrollar capacidades propias.

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“La lucha antidrones no es de comprar y comprar y comprar, porque nunca vamos a terminar de tener recursos para ellos. Esta es una guerra tecnológica, y la tecnología se combate con tecnología. El ejército nacional ya está construyendo sistemas inhibidores y sistemas antidron”, afirmó el Ministro.

El ministro también informó que el Ejército adelanta un proceso precontractual por 32.000 millones de pesos para adquirir estos equipos. Sin embargo, insistió en la necesidad de contar con capacidad propia.

“Los recursos van a ser insuficientes y la compra de equipos antidrones que permitan seguir conectar e inhibir un dron en tres a seis meses ya están obsoletos” añadió el mayor general.

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Durante su intervención también reportó 42 militares muertos y 545 heridos en medio de la lucha antidrones y se refirió al plan de respuesta “Plan Estratégico para la Estabilización y la Soberanía Tecnológica Antidrones”, el cual, según explicó, tiene tres líneas.

La primera contempla medidas inmediatas, como dispersar y adecuar las bases, aplicar la doctrina de que “todo soldado es un antidron” y avanzar en la compra de equipos urgentes de detección, seguimiento e inhibición. La segunda busca ampliar la producción nacional y desarrollar tecnología propia, con apoyo de países aliados.

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“Alcanzamos a producir 40 sistemas antidrones semanales y tenemos 3500 pelotones, 2200 estaciones de policías. Entonces, hagan el cálculo matemático. La guerra de drones muta cada semana y exige innovación propia, con liderazgo del ejército nacional y de apellido y de apoyo de países aliados, estamos desarrollando soluciones nacionales de investigación, desarrollo y tecnología, ampliando nuestra línea de producción, adaptadas a la topografía colombiana para romper la independencia de proveedores extranjeros, y lo que había era un interés económico de beneficiar a algunas empresas”.

Finalmente, la tercera línea es financiera y regulatoria.

Mora anunció que el Gobierno trabaja con el DNP en un documento Conpes para asegurar recursos sostenidos, estimados en 7,2 billones de pesos, y prepara un proyecto de ley para controlar la importación de drones y hacer trazables sus componentes.