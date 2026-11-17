El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estará mañana en Colombia y se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Así lo confirmó el propio jefe de la cartera durante un debate de control político en el Congreso de la Republica.

“Viene el secretario de Guerra mañana. Me voy a ver con él y nos va a entregar el primer avión C-130”, afirmó Mora.

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Además, se refirió a la posibilidad de que lleguen otras aeronaves, agregó: “Creo que van a venir dos más. Eso lo vamos a hablar con él”.

Avión C-130 Hercules Foto: AFP

La entrega y la eventual llegada de dos aeronaves adicionales estarán entre los asuntos de la reunión, según lo dicho por el ministro. Por ahora el ministro confirmó la entrega del primer avión C-130 Hércules.



El ministro también anticipó que abordará otros temas de cooperación con Washington. “Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos tiene que seguir apoyando para retomar la seguridad de los colombianos”, dijo, sin precisar cuáles serán esos puntos ni qué compromisos podrían anunciarse.