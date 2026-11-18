Blu Radio fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026 en la categoría Noticia - Audio por su cubrimiento EN VIVO de la captura de Nicolás Maduro, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Venezuela.

El reconocimiento fue entregado este 18 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, durante la ceremonia que cada año exalta los mejores trabajos del periodismo colombiano.



La madrugada que cambió el rumbo de Venezuela

El trabajo premiado, titulado Cayó Nicolás Maduro: cobertura EN VIVO de la crisis en Venezuela, llevó a los oyentes, minuto a minuto, el desarrollo del operativo realizado en la madrugada del 3 de enero en Caracas.

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La transmisión siguió las reacciones políticas dentro y fuera del país, la situación en las calles de la capital venezolana y cada detalle de una jornada que cambió el rumbo político de Venezuela. Mientras la noticia se movía a gran velocidad, el equipo de Blu Radio sostuvo una cobertura continua, con contexto y verificación en tiempo real.



El equipo detrás del premio

El galardón reconoce el trabajo de un equipo de 16 periodistas y realizadores:



Ricardo Andrés Ospina, Fredy Leonardo Daza Sepúlveda, Nicolás Rodríguez Dávila, Sylvia Patiño Narváez, Juan Pablo Tibaquirá Celis, Miguel Argenis Cardoza Cadenas, Miguel David Garzón Combariza, Andrés Felipe García Buitrago, César Augusto Moreno Hernández, Geovany Quintero Gómez, Jorge Andrés Sánchez Hernández, María Alejandra Bello García, Sebastián Martinelli Gómez, Paula Milena Cárdenas Chaves y Juan Camilo Maldonado Rodríguez.

Blu Radio, ganador del Premio Simón Bolívar 2026 Foto: Blu Radio

"Es un orgullo para mí haber liderado el equipo de periodistas, de editores, de creadores digitales, de técnicos, de encargados de las redes sociales y del canal de YouTube de Blu Radio, que hicieron posible una transmisión ininterrumpida de más de 14 horas, desde la 1:29 minutos de la mañana del pasado 3 de enero a hasta las 3:00 de la tarde de ese día con una de las noticias del año, la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que produjo la captura de Nicolás Maduro. Fuimos el primer medio de comunicación en Colombia que informó a millones de personas sobre este hecho histórico y lo llevamos con análisis, con entrevistas, con información oportuna desde Venezuela, desde el sitio, escuchando las explosiones en tiempo real y sobre todo analizando qué significaba esa decisión de Estados Unidos, esa intervención militar en Caracas, un hecho absolutamente inédito en nuestro continente", expresó Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo.

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Con este nuevo premio, Blu Radio reafirma su compromiso con el periodismo en tiempo real, riguroso y cercano a sus audiencias, incluso en los momentos más complejos de la región.

"Es un orgullo para nosotros, para quienes formamos parte de este equipo, y es una decisión más, es un hecho más que nos lleva a profundizar nuestro compromiso con nuestras audiencias. Que premian el periodismo bien hecho. Por eso este Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en categoría noticia audio por la caída de Nicolás Maduro es dedicado a todos ellos, a la audiencia de Blu en los canales tradicionales y en los canales digitales", concluyó Ricardo Ospina.