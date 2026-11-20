Quedan pocos días para que termine el año y, por esta razón, muchos colombianos ya empiezan a consultar cómo estará el calendario de 2027, ya sea para planear sus vacaciones, organizar actividades familiares o programar viajes y diferentes planes de descanso.

Uno de los aspectos que más interesa conocer son los días festivos, pues estas fechas permiten anticipar los puentes y fines de semana largos que habrá durante el próximo año.

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A continuación, conozca cómo quedará distribuido el calendario de festivos en Colombia para 2027 y cuáles serán las fechas que deberá tener en cuenta para organizar sus actividades.

Calendario Colombia 2027. Foto: festivos.com.co

Lista de días festivos en el calendario Colombia 2027

El calendario de festivos de Colombia para 2027 incluye 19 fechas de descanso. Algunas se celebrarán en su día original, mientras que otras serán trasladadas al lunes siguiente, de acuerdo con la legislación colombiana.



Estas son las fechas que tendrá el próximo año:

Enero

Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 11 de enero: Día de los Reyes Magos.

Marzo

Lunes 22 de marzo: Día de San José.

Día de San José. Jueves 25 de marzo: Jueves Santo.

Jueves Santo. Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.

Mayo

Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. Lunes 10 de mayo: Ascensión de Jesús.

Ascensión de Jesús. Lunes 31 de mayo: Corpus Christi.

Junio

Lunes 7 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Julio

Lunes 5 de julio: San Pedro y San Pablo.

San Pedro y San Pablo. Lunes 12 de julio: Día de la Virgen de Chiquinquirá.

Día de la Virgen de Chiquinquirá. Martes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia.

Agosto

Sábado 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Batalla de Boyacá. Lunes 16 de agosto: Asunción de la Virgen.

Octubre

Lunes 18 de octubre: Día de la Raza.

Noviembre

Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. Lunes 15 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Diciembre

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Sábado 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuántos días festivos tendrá Colombia en 2027?

Colombia tendrá 19 días festivos durante 2027. Esta distribución permitirá que los ciudadanos tengan diferentes oportunidades de descanso durante el año, especialmente por los lunes festivos que darán lugar a fines de semana de tres días.

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Marzo será uno de los meses con mayor cantidad de celebraciones, pues tendrá tres días festivos, incluidos el Jueves y Viernes Santo. Mayo también tendrá tres fechas de descanso, mientras que julio contará con otras tres jornadas no laborales.

Es importante tener en cuenta que no todos los festivos representan un puente. Algunas celebraciones coincidirán con sábados, como el Día del Trabajo, la Batalla de Boyacá y Navidad, mientras que otras tendrán lugar entre semana.

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¿Cuándo es Semana Santa 2027 en Colombia?

La Semana Santa de 2027 se celebrará en marzo. Este periodo de tradición religiosa tendrá dos días festivos de especial importancia para los trabajadores colombianos: el Jueves Santo, 25 de marzo, y el Viernes Santo, 26 de marzo.

Semana Santa en Colombia Foto: AFP, referencia

Estas fechas permitirán que muchas personas organicen un periodo de descanso de varios días, teniendo en cuenta que estarán precedidas por el fin de semana del 20 y 21 de marzo.

Además, el lunes 22 de marzo será festivo por el Día de San José, por lo que los colombianos tendrán un puente festivo antes de las celebraciones centrales de la Semana Santa.

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¿Cómo se determina si un día festivo se celebra en lunes o en su fecha original?

En Colombia, la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, establece las condiciones para trasladar determinadas festividades al lunes siguiente cuando su fecha original no coincide con ese día de la semana.

La normativa busca facilitar los periodos de descanso y permitir que varias celebraciones se conviertan en fines de semana largos. Entre las fechas que se trasladan están el Día de Reyes, San José, la Ascensión de Jesús, Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, el Día de Todos los Santos y la Independencia de Cartagena, entre otras.

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Sin embargo, no todos los festivos se trasladan. Algunas fechas conservan su día de celebración, independientemente de si coinciden con un lunes o con otra jornada de la semana. Este es el caso del Año Nuevo, el Día del Trabajo, el Día de la Independencia, la Batalla de Boyacá, la Inmaculada Concepción y Navidad.

Por esta razón, revisar con anticipación el calendario Colombia 2027 será de utilidad para organizar los compromisos laborales, académicos y personales, así como para identificar los puentes festivos disponibles durante el año.