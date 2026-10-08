Sinuano Noche: resultado del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los sorteos de chance que se juega diariamente en Colombia. Sus resultados son consultados cada noche por quienes participan en las diferentes modalidades de apuesta y buscan comprobar si acertaron alguna de las cifras.

Número ganador del Sinuano Noche del jueves 8 de octubre de 2026

El sorteo del Sinuano Noche del jueves 8 de octubre de 2026 dejó como resultado la combinación:

Publicidad

Estos fueron los números correspondientes al sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

El resultado puede ser verificado en los canales autorizados y puntos de venta oficiales del juego, donde también se puede consultar la información relacionada con el pago de los premios.

Quinta balota del Sinuano Noche

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña el resultado principal del Sinuano Noche. Esta modalidad fue incorporada en 2025 y amplió las posibilidades de obtener un premio dependiendo de la apuesta realizada.



Por esta razón, además del número ganador, quienes participan en el sorteo suelen revisar la quinta balota para comprobar si existe una coincidencia con su jugada.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza sorteos todos los días. Los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m., por lo que a esa hora los jugadores pueden consultar las cifras correspondientes a la jornada.

Publicidad

De acuerdo con la modalidad seleccionada, las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El chance cuenta con diferentes modalidades, según la cantidad de cifras que se quieran acertar y si estas deben coincidir en el mismo orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: requiere acertar las cuatro cifras del número ganador y mantener el mismo orden.

requiere acertar las cuatro cifras del número ganador y mantener el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden. Combinado de tres cifras: permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras del resultado.

requiere acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende de su valor. En todos los casos, el ganador debe presentar la documentación exigida por el operador autorizado.

Publicidad

Entre los documentos requeridos están:



Tiquete original , correctamente diligenciado y sin tachaduras.

, correctamente diligenciado y sin tachaduras. Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Para premios menores a 48 UVT, se debe presentar la documentación básica solicitada.

En el caso de premios entre 48 y 181 UVT, además de los documentos habituales, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Para premios superiores a 182 UVT, se requiere la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días.

Publicidad

Los resultados del Sinuano Noche se conocen diariamente, por lo que quienes participan pueden consultar cada jornada el número ganador, las últimas cifras y la quinta balota para verificar sus jugadas.