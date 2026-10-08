La muerte de Maricarmen aviva lucha por la vivienda en España: convocan huelga general

La tensión social en Madrid y en el conjunto de España ha alcanzado un punto de inflexión tras el trágico fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada de su hogar. En medio de continuas protestas y acampadas en la Puerta del Sol, el movimiento social ha sumado el respaldo de los principales sindicatos para convocar una huelga general por el derecho a la vivienda el próximo 11 de noviembre.

Juan Roch, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y activista del Movimiento por la Educación Pública y la Vivienda Nueva, habló en Mañanas Blu sobre el conflicto que amenaza con reconfigurar el escenario político previo a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

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Un detonante desgarrador tras años de inacción estatal

El caso de Maricarmen no representa un suceso aislado, sino el detonante de una indignación acumulada durante casi una década. Según explicó Roch, la víctima sufrió "7 años de acoso y derribo para una persona para que se fuese de su vivienda" donde residía desde hacía más de 70 años.

El activista subrayó el contraste entre la gravedad cotidiana de la situación y la respuesta institucional: "llevaba 8 años gobernando un gobierno aparentemente, presuntamente progresista, que fue incapaz, sin embargo, de aprobar legislación que diese una respuesta contundente a la crisis de vivienda". Roch recordó que en las grandes ciudades españolas el problema ha continuado escalando hasta registrar un promedio de cuatro desahucios al día.



Manifestantes en Madrid, España por muerte de Maricarmen. Foto: AFP.

Huelga general el 11 de noviembre y desafección hacia las urnas

La convocatoria del paro general para el 11 de noviembre constituye el hito central de las movilizaciones actuales. Pese a las gestiones de la administración para ubicarse del lado del malestar social, Roch percibe en los manifestantes "un sentimiento generalizado, diría yo, también al gobierno y a las políticas del gobierno, al menos de desafección, al menos de falta de confianza".

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Esta desconfianza hacia la coalición gubernamental y las fuerzas a su izquierda —desgastadas por no dar respuestas efectivas durante la legislatura— podría derivar en una baja participación en las urnas. Según Roch, existe la posibilidad real de que la abstención abra la puerta al regreso de la derecha y la extrema derecha al Ejecutivo tras los comicios del 29 de noviembre.

Manifestaciones en Madrid, España luego de la muerte de Maricarmen a sus 87 años. Foto: AFP.

Crisis estructural: precios de alquiler inasumibles y brecha generacional

El deterioro del acceso a la vivienda en España golpea con especial dureza a la población joven, imposibilitada de acceder a la propiedad y abocada a arrendamientos costosos. En palabras de Roch, "está creciendo el número de personas que está en alquiler y sobre todo el número de personas que tiene que dedicar un gran porcentaje de su salario para pagar el alquiler".

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Este encarecimiento, sumado a la inflación generalizada, evoca las grandes protestas del movimiento 15M en 2011, consolidando a la vivienda como el tema definitorio de la agenda pública y electoral del país.

Escuche aquí la entrevista: