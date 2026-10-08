Astro Luna: resultado del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

Los resultados de Super Astro Luna son consultados diariamente por quienes participan en este juego de suerte y azar. A diferencia de otros chances, esta modalidad requiere acertar una combinación de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco.

Número ganador del Super Astro Luna del 8 de octubre de 2026

El sorteo de Super Astro Luna del jueves 8 de octubre de 2026 dejó como combinación ganadora el número XXXX, acompañado del signo XXXX.

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Estos fueron los principales resultados:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

La combinación de las cuatro cifras con el signo zodiacal permite establecer los principales aciertos del sorteo.

Horarios de los sorteos de Super Astro Luna

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días de la semana, aunque el horario depende del día:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez termina cada sorteo, los resultados pueden ser consultados a través de los canales oficiales y autorizados.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles.

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Los signos son:

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras y el signo zodiacal del resultado oficial.

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Modalidades para jugar Super Astro Luna

El juego permite realizar diferentes combinaciones entre números y signos. Una de las alternativas consiste en seleccionar un mismo número acompañado por los 12 signos del zodiaco, ampliando así las posibilidades de acertar el signo con una misma combinación numérica.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas diferentes, lo que permite registrar varias combinaciones en una misma compra

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor de la apuesta puede variar según la modalidad seleccionada. De acuerdo con la información suministrada, los valores son:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Cada participante puede definir el monto de su jugada dentro de estos rangos.

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¿Cómo verificar los resultados de Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los participantes deben comparar los números y el signo registrados en su tiquete con los resultados oficiales.

Esta revisión permite determinar si hubo coincidencias y, en caso de obtener un premio, conocer las condiciones y el procedimiento establecido para realizar el cobro.