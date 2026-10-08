Lotería del Quindío: resultados del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3019 durante la noche del jueves 8 de octubre de 2026. En esta jornada se conoció el resultado del premio mayor que fue para el número XXXX, de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio mayor, el sorteo entregó varios premios secos con valores entre $10 millones y $200 millones. Estos fueron los números y series ganadoras:

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¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. En cada jornada se anuncian los resultados del premio mayor y de los distintos premios secos incluidos en el plan de premios.

Para verificar un resultado, los jugadores deben consultar los canales oficiales y las transmisiones autorizadas de la lotería. También es importante comprobar tanto el número ganador como la serie del billete.



¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Quindío, los jugadores deben tener en cuenta estos pasos:

