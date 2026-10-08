En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Estatuto antiterrorista
Nicolás Maduro
Nobel de Literatura
Maricarmen
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Quindío: resultados del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

Lotería del Quindío: resultados del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3018 del jueves 8 de octubre de 2026. Regresa luego de varios meses.

Logo oficial de la Lotería del Quindío con el lema "La de todos" sobre fondo blanco y marco circular amarillo.
Resultaodos de la Lotería del Quindío, entidad que celebra sus sorteos habituales los jueves para entregar el premio mayor y secos en Colombia.
Foto: Lotería del Quindío
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3019 durante la noche del jueves 8 de octubre de 2026. En esta jornada se conoció el resultado del premio mayor que fue para el número XXXX, de la serie XXX.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Premios secos de la Lotería del Quindío

Además del premio mayor, el sorteo entregó varios premios secos con valores entre $10 millones y $200 millones. Estos fueron los números y series ganadoras:

Últimas noticias

Super Astro Luna
Juegos de azar

Astro Luna: resultado del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

Caribeña Noche
Juegos de azar

Caribeña Noche: resultado del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

Publicidad

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. En cada jornada se anuncian los resultados del premio mayor y de los distintos premios secos incluidos en el plan de premios.

Para verificar un resultado, los jugadores deben consultar los canales oficiales y las transmisiones autorizadas de la lotería. También es importante comprobar tanto el número ganador como la serie del billete.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Quindío, los jugadores deben tener en cuenta estos pasos:

  1. Elegir el número: se selecciona un número de cuatro cifras junto con una serie autorizada.
  2. Comprar el billete: puede adquirirse físicamente con un lotero, en puntos autorizados de Gana/Paga Todo o a través de los canales digitales oficiales de la Lotería del Quindío.
  3. Comprar una fracción: cada billete está dividido en varias fracciones. Es posible adquirir el billete completo o una fracción, teniendo en cuenta que el valor del premio se entrega de manera proporcional a la participación adquirida.
Relacionados

Lotería del Quindío

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad