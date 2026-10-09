Resultado de la Lotería de Risaralda: último sorteo hoy viernes 9 de octubre de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 9 de octubre de 2026 el sorteo número 2970, que entregó un premio mayor de $2.333 millones. El número ganador fue el XXX, de la serie XXX.

Además del premio principal, el sorteo incluyó una variedad de premios secos, con montos que oscilaron entre $30 millones y $300 millones. Los jugadores pueden consultar a continuación los números y las series ganadoras de cada categoría.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Estos fueron los números ganadores de los premios secos correspondientes al sorteo 2970 de la Lotería de Risaralda:

¿Cómo consultar los resultados oficiales de la Lotería de Risaralda?

Para verificar los resultados del sorteo 2970, se recomienda consultar el boletín oficial y los canales de información de la Lotería de Risaralda. Esta comprobación permite confirmar el número, la serie y el valor del premio antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cuándo juega la Lotería de Risaralda?

La Lotería de Risaralda realiza sus sorteos ordinarios todos los viernes. Como ocurre con otras loterías de Colombia, los recursos que genera contribuyen a la financiación del sector salud, de acuerdo con la normativa vigente.

El siguiente sorteo quedó programado para el viernes 16 de octubre de 2026.

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¿Qué hacer si tiene un billete ganador?

Quienes tengan un billete o una fracción premiada deben comprobar los datos con el resultado oficial antes de reclamar el dinero. También se recomienda firmar el billete en el respaldo y conservarlo en buen estado, pues los documentos deteriorados, enmendados o ilegibles pueden presentar inconvenientes durante el proceso de pago.

De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, el plazo general para reclamar un premio de lotería en Colombia es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro prescribe.

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Los premios están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la ley, que se aplican al momento del pago. Mientras que los premios de menor cuantía suelen reclamarse en puntos de venta autorizados, los de mayor valor requieren realizar el trámite directamente ante la entidad correspondiente.