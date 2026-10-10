Resultado de Súper Astro Luna hoy sorteo sábado 10 de octubre de 2026

El Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que consultan los colombianos para conocer si acertaron la combinación elegida. Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco.

Resultado del Astro Luna hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Para saber si ganó, es necesario comprobar tanto las cuatro cifras seleccionadas como el signo zodiacal registrado en el tiquete.



¿A qué hora juega el Astro Luna?

El horario del Astro Luna cambia según el día de la semana. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 p. m.; los sábados, a las 10:42 p. m.; y los domingos y festivos, a las 8:30 p. m.

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Los participantes pueden consultar los resultados después de la realización del sorteo y verificar la información con los canales oficiales del juego.

¿Cuánto cuesta apostar en el Astro Luna?

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El valor de la apuesta puede ir desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con la modalidad elegida. Antes de participar, es importante confirmar el monto con el vendedor autorizado y conservar el tiquete para comprobar la jugada.

¿Cómo jugar al Astro Luna?

Para participar en este juego, los apostadores deben elegir una combinación numérica y asociarla con un signo zodiacal. Estas son las opciones disponibles:



Elegir cuatro cifras: seleccionar un número entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Jugar con todos los signos: solicitar al vendedor la opción que permite participar con el mismo número asociado a los 12 signos. Registrar la apuesta: confirmar los datos y guardar el tiquete para revisar el resultado.

Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas, según las condiciones del juego.

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¿Cómo reclamar un premio del Astro Luna?

Quienes resulten ganadores deben presentar los documentos exigidos para validar el tiquete y gestionar el pago correspondiente. Los requisitos pueden variar de acuerdo con el valor del premio.



Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad.

presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: entregar también una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El tiquete debe conservarse sin alteraciones y con la información legible. Para conocer el procedimiento aplicable, se recomienda consultar los canales oficiales del operador.

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El Astro Luna se puede jugar en puntos de venta autorizados en distintas regiones de Colombia. Antes de realizar una apuesta, verifique que el establecimiento esté habilitado y revise que los datos impresos en el tiquete correspondan a la combinación elegida.