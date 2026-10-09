Resultado de Súper Astro Luna hoy sorteo viernes 9 de octubre de 2026

Los resultados del Super Astro Luna del viernes 9 de octubre de 2026 son de interés para quienes participan en este juego de suerte y azar en Colombia. Esta modalidad se diferencia de otros chances porque exige acertar una combinación de cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco para obtener el premio mayor.

Número ganador del Super Astro Luna del 9 de octubre de 2026

El sorteo de Super Astro Luna de este jueves dejó como resultado ganador el número XXXX, acompañado del signo zodiacal Escorpión.

Estos son los principales datos que deben revisar los participantes para comprobar sus apuestas:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal ganador:

Para verificar los aciertos, es necesario comparar la combinación registrada en el tiquete con el resultado oficial del sorteo.

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¿A qué hora juega Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días de la semana, con horarios que varían según la jornada. Estos son los horarios establecidos:



De lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finalizado el sorteo, los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales y autorizados.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles.



Los signos que pueden acompañar la apuesta son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando coinciden las cuatro cifras seleccionadas por el participante y el signo zodiacal anunciado en el resultado oficial.

Modalidades para apostar en Super Astro Luna

Este juego permite registrar diferentes combinaciones de números y signos. Una de las opciones consiste en seleccionar un mismo número y asociarlo con los 12 signos del zodiaco, lo que permite cubrir todas las alternativas zodiacales para esa combinación numérica.

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Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas diferentes en una misma compra, de acuerdo con las condiciones del juego.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El valor de la apuesta depende de la modalidad elegida. Según la información suministrada, los montos son los siguientes:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Cada participante puede definir cuánto desea apostar dentro de estos límites, teniendo en cuenta las condiciones correspondientes a la modalidad seleccionada.

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¿Cómo consultar y verificar los resultados de Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, los jugadores deben revisar el número y el signo zodiacal registrados en su tiquete y compararlos con la combinación ganadora publicada por los canales oficiales.

Esta comprobación permite identificar posibles aciertos y conocer si corresponde algún premio. En ese caso, el participante debe consultar las condiciones vigentes y seguir el procedimiento autorizado para reclamarlo.

La recomendación es verificar siempre los resultados oficiales y conservar el tiquete como soporte de la apuesta.