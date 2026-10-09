Resultado de Caribeña Noche hoy sorteo viernes 9 de octubre de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar que se realizan de lunes a sábado en Colombia. Después de cada sorteo, los participantes consultan el número ganador y la quinta balota para comparar los resultados con sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún premio.

Resultado de Caribeña Noche hoy, viernes 9 de octubre de 2026

El resultado de Caribeña Noche del viernes 9 de octubre de 2026 fue el número XXXX, acompañado de la quinta balota X.

Estos son los datos del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los jugadores deben verificar los resultados en los canales oficiales del operador o en los puntos de venta autorizados para confirmar las cifras y determinar si sus apuestas fueron premiadas.

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¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado en Colombia. Sus resultados suelen conocerse después de las 10:30 p. m., por lo que los participantes pueden consultar las cifras ganadoras al finalizar la jornada.

El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada, con montos que van desde $500 hasta $10.000. Para ganar el premio principal, es necesario acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.



Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Caribeña Noche cuenta con diferentes modalidades que permiten participar según la cantidad de cifras que se desee acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden sorteado.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden sorteado. Combinado de tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

consiste en acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras del resultado.

requiere acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: consiste en acertar la última cifra del número ganador.

Cada modalidad tiene condiciones de premiación específicas, por lo que es importante revisar las reglas aplicables antes de realizar una apuesta.

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¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El costo de participar en Caribeña Noche varía según la modalidad elegida y el monto apostado. Los valores señalados son:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de jugar, se recomienda consultar las condiciones vigentes del operador para conocer los valores permitidos y los premios correspondientes a cada modalidad.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Las personas que tengan un tiquete ganador deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para solicitar el pago del premio.

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Documentos necesarios

Para iniciar el proceso de reclamación, se solicita generalmente la siguiente documentación:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio

La documentación adicional depende del monto ganado:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica establecida por el operador.

se requiere la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT para la verificación correspondiente.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT para la verificación correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se solicita también una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos requeridos.

Los requisitos pueden variar según el monto y las disposiciones vigentes, por lo que es recomendable confirmar el procedimiento de cobro con el operador autorizado antes de presentar la reclamación.

Consultar los resultados de Caribeña Noche permite comparar las cifras sorteadas con las registradas en cada tiquete y verificar si existe un premio en alguna de las modalidades disponibles.