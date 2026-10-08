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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Caribeña Noche: resultado del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

Caribeña Noche: resultado del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

El chance Caribeña Noche juega todos los días en jornada nocturna. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy jueves 8 de octubre de 2026.

Caribeña Noche
Imagen creada con IA, Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los sorteos que se realizan de lunes a sábado en Colombia. Cada jornada, los jugadores consultan el número ganador y la quinta balota para comprobar si sus tiquetes fueron premiados.

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Resultado de Caribeña Noche hoy, jueves 8 de octubre de 2026

El número ganador de Caribeña Noche de este miércoles 7 de octubre de 2026 fue el XXXX, acompañado de la quinta balota X.

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Estos fueron los resultados del sorteo:

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Quinta balota:

Los resultados deben ser verificados en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados. Así, los participantes pueden confirmar las cifras sorteadas y revisar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y sus resultados suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal, se deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.

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Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que se busquen acertar:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.
  • Combinado de cuatro cifras: permite acertar las cuatro cifras sin importar su orden.
  • Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.
  • Combinado de tres cifras: se deben acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.
  • Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras del número ganador.
  • Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad escogida. Los montos establecidos son:

  • Apuesta mínima: $500.
  • Apuesta máxima: $10.000.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Las personas que tengan un tiquete ganador deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para realizar el cobro correspondiente.

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Documentos necesarios
Para reclamar un premio se solicita:

  • Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio
Los documentos adicionales dependen del monto obtenido:

  • Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica establecida por el operador.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT para la verificación correspondiente.
  • Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar también una certificación bancaria vigente, con una antigüedad máxima de 30 días, además de los demás documentos requeridos.

La consulta de los resultados de Caribeña Noche permite a los participantes comparar las cifras sorteadas con sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades.

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