Caribeña Noche: resultado del sorteo hoy jueves 8 de octubre de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los sorteos que se realizan de lunes a sábado en Colombia. Cada jornada, los jugadores consultan el número ganador y la quinta balota para comprobar si sus tiquetes fueron premiados.

Resultado de Caribeña Noche hoy, jueves 8 de octubre de 2026

El número ganador de Caribeña Noche de este miércoles 7 de octubre de 2026 fue el XXXX, acompañado de la quinta balota X.

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Estos fueron los resultados del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados deben ser verificados en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados. Así, los participantes pueden confirmar las cifras sorteadas y revisar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y sus resultados suelen conocerse después de las 10:30 p. m.



Las apuestas tienen valores que van desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal, se deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que se busquen acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite acertar las cuatro cifras sin importar su orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar su orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden. Combinado de tres cifras: se deben acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

se deben acertar las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras del número ganador.

requiere acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad escogida. Los montos establecidos son:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Las personas que tengan un tiquete ganador deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para realizar el cobro correspondiente.

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Documentos necesarios

Para reclamar un premio se solicita:



Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Los documentos adicionales dependen del monto obtenido:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica establecida por el operador.

se requiere la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT para la verificación correspondiente.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT para la verificación correspondiente. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar también una certificación bancaria vigente, con una antigüedad máxima de 30 días, además de los demás documentos requeridos.

La consulta de los resultados de Caribeña Noche permite a los participantes comparar las cifras sorteadas con sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades.