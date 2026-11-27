Una cuenta anónima ofrece un producto que nunca llega, suplanta a otra persona o acosa a un menor. ¿Quién responde detrás de la pantalla? Un proyecto de ley radicado por el representante Miguel Ángel Pinto propone tres niveles de verificación, según el riesgo y el uso del perfil, con una regla central: que las autoridades puedan identificar a quien utiliza una cuenta para cometer delitos, pero que su nombre no quede expuesto ante el público.

La iniciativa plantea controles más estrictos antes de habilitar la monetización, la publicidad pagada, la difusión de contenido promovido por la plataforma o la apertura de cuentas de menores.

Publicidad

También propone que se active una verificación cuando existan indicios objetivos de suplantación, automatización o uso de una cuenta para cometer delitos. Para los demás usuarios, bastaría con un atributo de identidad verificado que permita individualizarlos ante las autoridades, sin exigir imágenes de documentos ni biometría.

El alcance iría más allá de las redes sociales. Pinto explicó que la propuesta también cobijaría plataformas de transporte, domicilios y comercio electrónico. Por ejemplo, permitiría identificar al repartidor o al vendedor responsable si un pedido no llega o si el producto ofrecido no corresponde. La idea, según el representante, es que las plataformas puedan responder quién estaba detrás de una cuenta cuando se presente un problema.



Blu Radio - Bing Blu Radio - Bing

¿Eso significa que desaparecería el anonimato?

Como regla general, el proyecto exige una orden judicial previa para que la plataforma entregue esos datos. Es decir, el nombre de los usuarios no sería visible para otras personas. La información quedaría reservada y solo un juez o la fiscalía podría solicitarlos mediante orden judicial en situaciones de riesgo grave e inminente para la vida o la integridad, especialmente cuando esté involucrado un menor.

Publicidad

Según la iniciativa la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido más de 40.000 denuncias por suplantación de identidad desde 2020, mientras que la Policía registró 44.773 delitos informáticos en el primer semestre de 2026, un aumento del 35% frente al mismo periodo del año pasado. Además, un estudio citado en el proyecto señala que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia sufrió abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología durante un año.