A tres meses y medio del devastador terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el municipio de Unión Panamericana, en el departamento del Chocó, se alista para recibir las primeras soluciones habitacionales en tiempo récord.

La alianza, conformada por el Grupo Argos, la Fundación Santo Domingo y el cantante Nicky Jam, avanza en la reconstrucción del corregimiento El Dos con la entrega inicial de 40 viviendas a mediados de diciembre, dentro de un proyecto integral que abarcará un total de 92 casas para las familias afectadas.

Publicidad

El gerente de reconstrucción del Grupo Argos, Carlos Mario Gómez, habló en Mañanas Blu que la arquitectura de las estructuras fue concertada directamente con los pobladores de la zona.

"El prototipo de la vivienda que tenemos en Unión Panamericana son viviendas de dos niveles, en total son 52 m², tienen tres habitaciones. Incluso, la definición del prototipo de vivienda fue algo que hicimos con la comunidad para que la vivienda fuera realmente entrar en sintonía con la cultura de la zona", afirmó Gómez.



El plan

Contempla la reubicación de las familias cuyas residencias colapsaron por completo o se encontraban en zonas de riesgo, para lo cual se habilitó un predio urbano mediante el cambio de uso de suelo respaldado por decretos del Gobierno Nacional. Ante las carencias históricas de servicios públicos en la zona, el proyecto incluye la creación de redes e infraestructura básica.

"Le vamos a dar parque, vamos a hacer unas vías de acceso, vamos a hacer un urbanismo y un paisajismo que le permita a esas familias unas condiciones muy diferentes a las condiciones en que vivían antes. Entonces, no solamente estamos restituyéndole su techo, sino que les estamos restituyendo por un techo más digno, en mejores condiciones, con buenos acabados y con un urbanismo que finalmente nos permite entregarle esos servicios básicos", puntualizó el vocero.

Publicidad

El nuevo barrio dispondrá de dos parques, pavimentación de vías y un sistema de captación y potabilización de agua de lluvia. Asimismo, se construyeron locales comerciales cuyo arrendamiento generará recursos para sostener el mantenimiento del sistema de acueducto.

El proceso de recuperación comunitaria se complementa con el apoyo de la Fundación Pies Descalzos, que adelanta la intervención de la escuela del corregimiento afectada por el sismo. De acuerdo con la organización, las 52 viviendas restantes para completar el complejo habitacional serán entregadas a finales del mes de enero.

Publicidad

Escuche la entrevista aquí: