Desde el Congreso de la República van a realizar audiencias públicas en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La Comisión Accidental Bicameral estará en Cali, Pereira, Dosquebradas, Cartago, Buenaventura, Manizales, Quimbaya, Quibdó y Popayán, escuchando a los damnificados por el sismo.

"A las audiencias no irán solo los congresistas: también acompañarán ministros y entidades del Gobierno nacional, junto con la gerencia del Fondo Milagro. Ante ellos, damnificados, líderes comunitarios, propietarios, arrendatarios y comerciantes podrán contar cómo avanzan las ayudas, las soluciones de vivienda y la reconstrucción. Los ministros y el Gobierno nacional se llevarán esas solicitudes, a las que se les hará seguimiento desde el Congreso", se lee en un comunicado de la senadora Norma Hurtado.

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Es importante recordar que la comisión está integrada por 51 congresistas de distintas bancadas y en las audiencias van a intervenir las autoridades locales, la gerencia del Fondo Milagro, la ciudadanía y los gremios.

"Estas audiencias permitirán que sean los propios damnificados quienes nos digan qué está funcionando y qué falta por hacer", dijo la senadora Hurtado.



Fechas de las audiencias públicas