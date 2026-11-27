Si el GPS muestra en tiempo real dónde está un celular robado, ¿podría la Policía ir de inmediato a buscarlo? Esa es la posibilidad que plantea un proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara Julio César Triana y el senador Nicolás Gómez.

La iniciativa propone adicionar un numeral al Código de Procedimiento Penal para permitir, de manera excepcional, que la Policía Judicial realice un registro y allanamiento sin una orden previa de la Fiscalía, cuando la víctima aporte pruebas inmediatas y fáciles de verificar de que el objeto hurtado está dentro de una vivienda o establecimiento comercial y no puede recuperarlo.

Publicidad

Entre las pruebas que menciona el proyecto están el rastreo en vivo, grabaciones de video o el código IMEI de un celular. Y aunque el hurto de teléfonos es uno de los ejemplos que motivan la propuesta, la medida también aplicaría a otros bienes muebles cuya ubicación pueda comprobarse rápidamente, como bicicletas, computadores, vehículos con GPS o relojes inteligentes.

Policía. AFP

La iniciativa sostiene que hoy muchas víctimas saben dónde está lo que les robaron, pero no logran recuperarlo. La iniciativa cita cifras de la Policía Nacional y el Ministerio de las TIC según las cuales, en lo corrido de 2026, se han reportado más de 56.000 celulares hurtados en el país y el 84% nunca vuelve a sus dueños. Para Bogotá, señala que esa proporción llega al 92%.



“Es inaceptable que mientras un ciudadano sabe exactamente dónde está su celular o su bicicleta hurtada, las autoridades tengan las manos atadas por excesos de trámites”, afirmó Triana al explicar la propuesta.

La facultad tendría un control judicial posterior: según el proyecto, la diligencia tendría que presentarse ante un juez de control de garantías dentro de las 24 horas siguientes.

Publicidad

“La iniciativa no genera impacto fiscal para el Estado ni ordena erogaciones presupuestales adicionales, ya que la Policía Judicial ejercerá esta facultad con el personal y los recursos institucionales con los que ya cuenta”.