El nuevo gerente de la Imprenta Nacional, Hitler Rouseau Chaverra, envió un documento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca haciendo algunas aclaraciones sobre los soportes que ha encontrado frente al nuevo modelo de pasaportes. Es importante recordar que ese Tribunal suspendió dos convenios de ese modelo mientras se hacen algunas revisiones de la documentación.

Chaverra dice que anteriormente al tribunal se le envió una comunicación en la que se señalaba que la fase uno del modelo estaba completamente implementada, sin embargo, el nuevo gerente asegura que no encontró los soportes que sustenten esa afirmación.

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"De lo analizado se colige que la evidencia documental debería reunir el reporte de libretas no conformes por lote (tasas por número de unidades producidas), el registro de material rechazado, destruido o aceptado bajo desviación, las pruebas de resistencia y durabilidad del sustrato, las evaluaciones de competencias del personal para medir el nivel de autonomía alcanzado, la evaluación del riesgo operativo ante una eventual suspensión de la asistencia técnica por parte de proveedores internacionales y los soportes formales de entrega de manuales, diseños, software, códigos fuente, parametrizaciones y derechos de uso, entre otros", dice Chaverra.

El diseño actual del pasaporte colombiano, con sus medidas de seguridad mejoradas y elementos de diseño que resaltan la riqueza natural del país, está vigente desde el 15 de julio de 2018. Este nuevo diseño reemplazó al pasaporte de lectura mecánica y se caracteriza por ser un pasaporte electrónico con chip y medidas de seguridad avanzadas Foto: Blu Radio

En el mismo sentido dice que pudiera afirmarse que no se conocen evidencias verificables sobre el control cualitativo de la producción y transferencia real de tecnología. Posteriormente hace referencia al tema de la seguridad de los pasaportes y advierte que en este caso tampoco hay soportes suficientes.



"Al realizar una verificación integral de la documentación contractual, técnica y operativa disponible, esta administración no encontró evidencia documental suficiente que permita acreditar objetiva y verificablemente que las especificaciones técnicas del nuevo documento de viaje igualen o superen los niveles de seguridad incorporados en el modelo anterior, ni que la ejecución contractual haya generado mejoras demostrables en los niveles de servicio asociados al proceso de producción y entrega de pasaportes", se lee en el documento.

Además el nuevo gerente considera que hay una incertidumbre técnica respecto a la relación entre el costo asumido por el Estado, las características de seguridad efectivamente obtenidas y los niveles de servicio alcanzados con el nuevo modelo.