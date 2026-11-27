La iniciativa, llamada Ley Prensa Libre, plantea que el presidente convoque al menos una vez al mes a una comparecencia pública con preguntas y repreguntas de los medios de comunicación.

La propuesta establece que cada encuentro dure por lo menos 90 minutos y que dos terceras partes de ese tiempo se destinen a las preguntas de los periodistas. La Presidencia tendría que anunciar la convocatoria con al menos 96 horas de anticipación.

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Además, las sesiones no se podrían reemplazar por discursos, comunicados, publicaciones en redes ni declaraciones sin preguntas.

El proyecto firmado por los congresistas Erick Velasco, Kevin Gómez y Laura Beltrán del Pacto Histórico, además de Ariel Ávila del partido Verde, también contempla que el presidente pueda delegar algunas atenciones en el vicepresidente, los ministros, los directores de departamentos administrativos o el vocero oficial del Gobierno.



Periodismo / micrófonos / referencia Foto: AFP

“Estamos tomando como referencia la experiencia norteamericana y también en Alemania para que esto se vea una costumbre y profundicemos la democracia, indistintamente si es nuestro Gobierno o no, que no quede, digamos que quede claro, que es para todos los gobiernos”, dijo Velasco.

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Pero habría límites: el mandatario tendría que asistir personalmente al menos seis veces al año y no podría delegar más de dos encuentros consecutivos. La designación del vocero, además, tendría que ser pública y justificada.

¿Quiénes podrían participar?

La iniciativa propone convocatorias abiertas y criterios para que haya medios nacionales, regionales, locales, comunitarios, universitarios, indígenas y digitales, entre otros. Si los cupos presenciales no alcanzan, la asignación restante se haría mediante un sorteo público.

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También se plantea que, cuando haya suficientes medios acreditados, al menos la mitad de las preguntas las formulen medios distintos a los que preguntaron en la comparecencia anterior.

“No podrá exigirse la presentación previa de las preguntas, ni condicionarse su formulación, contenido o número a la aprobación de la Presidencia de la República o de cualquier otra autoridad”.

Uno de los puntos centrales es la prohibición de excluir a periodistas por su línea editorial, por el contenido de sus publicaciones o por las preguntas que hayan hecho.

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La propuesta incluye también transmitir las atenciones a medios, publicar la grabación completa, la transcripción y una relación de las preguntas respondidas y no respondidas, con sus respectivas razones. También prevé seguimiento del Congreso, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.