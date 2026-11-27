XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, informó, por medio de un comunicado, que fue restablecido el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y Huila, luego de la entrada en operación de uno de los circuitos que abastecen al suroccidente del país.

De acuerdo con el operador, aunque se logró atender la demanda de energía en estos cinco departamentos, el sistema permanece en alerta mientras avanzan los trabajos para recuperar los demás circuitos afectados por recientes eventos en la infraestructura eléctrica.

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XM explicó que la energía que llega al suroccidente del país se transporta a través de varias rutas conectadas entre sí. Por esta razón, cuando se presenta una falla en alguno de los circuitos, el suministro debe redirigirse por otras redes que podrían no tener capacidad suficiente para atender toda la demanda.

La compañía también advirtió que, debido a la menor disponibilidad de circuitos en el Sistema de Transmisión Nacional y Regional, podrían presentarse nuevas interrupciones en el servicio eléctrico.



XM, al final del comunicado, agradeció el trabajo de los agentes del sector, los operadores de red, el Ministerio de Minas y Energía y los equipos técnicos y operativos que participan en las labores para recuperar la infraestructura afectada.