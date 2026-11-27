El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, respondió a las duras críticas del presidente Abelardo De La Espriella tras la presencia del senador Iván Cepeda en el Congreso Ganadero en Valledupar. Lafaurie calificó la asistencia del congresista de oposición como un gesto de cortesía institucional y no como una alianza política, al tiempo que advirtió sobre los peligros del incremento de la polarización en el país.

La polémica se desató luego de que el presidente Abelardo De La Espriella publicara un severo mensaje en redes sociales señalando que Lafaurie "teje alianzas con Iván Cepeda, el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del pueblo, con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial". En el mismo pronunciamiento, el mandatario advirtió que "de ahora en adelante la política pública del sector ganadero del Campo se definirá de frente con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano".

José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial.



Quien es capaz de contemporizar con los enemigos… pic.twitter.com/H99mj7ZQx5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

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En diálogo con Mañanas Blu, Lafaurie rechazó de manera tajante dicha interpretación. "Me extraña pues que una cortesía que siempre hemos tenido con los congresistas, con todos los congresistas, sea ahora o se lea ahora como una complicidad", afirmó el dirigente gremial.

Lafaurie explicó que Fedegán extendió invitaciones a la totalidad del Congreso de la República, tal como lo hacen habitualmente los gremios económicos. Precisó además que Cepeda asistió por cuenta propia, no actuó como panelista y permaneció únicamente unos diez minutos en la parte posterior del auditorio antes de retirarse tras algunos gritos de protesta de los asistentes.



Asimismo, Lafaurie recordó que en eventos anteriores de Fedegán han estado presentes congresistas del Pacto Histórico e incluso senadores del partido Comunes sin que se hubiesen generado reclamos institucionales. "Entonces cuando cambian los gobiernos, cambian los ánimos (...) ¿Por qué ayer aplaudían y hoy le gritan?", cuestionó al señalar la inconstancia en el debate público según el Gobierno de turno.

Sobre el futuro de las relaciones entre Fedegán y el Gobierno Nacional, Lafaurie aseveró que la controversia por la visita del senador Cepeda es solo "una excusa" para justificar una postura oficial distante que venía gestándose tiempo atrás. Reveló que al Congreso Ganadero no asistió ningún representante del Ejecutivo y que incluso a la viceministra de Defensa se le ordenó regresarse tras su llegada a Valledupar.

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Escuche aquí la entrevista: