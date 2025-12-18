En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Centrales obreras y sindicatos defienden su propuesta de aumentar 16 % el salario mínimo

Centrales obreras y sindicatos defienden su propuesta de aumentar 16 % el salario mínimo

La CUT, CGT y CTC explicaron que su propuesta de aumento del salario mínimo para 2026 se basa en el alto costo de vida, el rezago frente al salario vital y la evidencia de que incrementos reales no han generado más desempleo ni inflación.

Centrales obreras y sindicatos defienden su propuesta de aumentar 16% el salario mínimo
Centrales obreras y sindicatos defienden su propuesta de aumentar 16% el salario mínimo
Foto: Blu Radio
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad