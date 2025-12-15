En vivo
Blu Radio  / Economía  / Estos son los dos caminos que quedan para definir el salario mínimo del 2026

Estos son los dos caminos que quedan para definir el salario mínimo del 2026

Tras una tercera reunión que se extendió por más de tres horas y dejó en evidencia la distancia entre el 7,21 % y el 16 % propuesto, ahora quedan dos caminos para conocer cuál será el aumento del próximo año.

