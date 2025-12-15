Estos son los dos caminos que quedan para definir el salario mínimo del 2026

Desde las 2:00 de la tarde de este lunes, 15 de diciembre, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se reunió por tercera vez con los empresarios y los sindicatos de trabajadores para llevar a una conciliación frente al aumento del salario mínimo para el año 2026. Luego de tres horas de trabajo, no se logró llegar a un acuerdo final.

Según el ministro Sanguino, el encuentro fue “una sin salida”, debido a que tanto los representantes de los empresarios como los de los sindicatos mantuvieron firmes sus posiciones iniciales y no se lograron acercamientos en este primer plazo establecido.

Por parte de los sindicatos aseguraron que se preveía no llegar a un acuerdo. El presidente de la CUT, Fabio Arias, señaló que “si los empresarios venían con una propuesta diferente a las del 7,21 %, ellos se movían también", pero los empresarios no se movieron y, por tal motivo, ellos tampoco del 16 %. A la par pidió al presidente Gustavo Petro reconsiderar el aumento del salario mínimo y que la decisión que sea tomada sea muy cercana al 16 %.

Mientras tanto, los empresarios, aunque reconocieron que el diálogo fue tranquilo, el aumento de 2 dígitos no equivale ni a las bases técnicas, ni a la realidad económica de Colombia. Por lo que se mantuvieron en el 7,21 %, puesto que la propuesta que presentaron los sindicatos se encuentran 10,7 % por encima de la inflación lo que significaría aumento en los costos de producción, en las tasas de interés, en los precios y también el incremento de la inflación. El sector aseguró que la responsabilidad caracterizó la toma de decisiones frente al aumento de porcentaje del salario para el próximo año.



¿Qué sigue ahora con el salario?

Ante este escenario, el proceso entra ahora en una nueva etapa. Empresarios y sindicatos deberán radicar formalmente ante el Ministerio de Trabajo sus salvedades y argumentos frente a la negociación. Una vez recibida esta documentación, el ministerio realizará un análisis detallado de las posturas presentadas.



“Recuerden que la ley 278 del 96 se establece como plazo final en 30 de diciembre. Nosotros vamos a recibir y examinar los documentos de salvedades de las partes y allí revisaremos qué tan posible es atrevernos a un segundo momento de búsqueda de una concertación o si definitivamente las posiciones están tan distantes”, señaló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Con base en dicho análisis, el Gobierno determinará los pasos a seguir. Entre las opciones contempladas se encuentra la programación de reuniones bilaterales adicionales para intentar alcanzar un consenso o, en caso de no ser posible, la definición del aumento del salario mínimo mediante decreto.