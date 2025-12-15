Salario mínimo 2026: no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores

Empresarios y trabajadores terminaron una nueva sesión de la mesa de diálogo para el aumento del salario mínimo en 2026 sin acuerdo. Este desacuerdo obligaría al Gobierno del presidente Gustavo Petro a establecer la cifra final vía decreto, tal como lo permite la ley en estos casos.

Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), confirmó la falta de acuerdo y reiteró la postura del sector sindical. "Como se preveía, lo dijimos desde el primer día, no iba a haber acuerdo y evidentemente no hubo acuerdo", señaló Arias.



La brecha de la negociación: 7,21 % vs. 16 %

El líder de la CUT explicó que la mesa de concertación estuvo marcada por la disparidad entre las propuestas. Mientras que la bancada sindical propuso un aumento del 16 %, los empresarios se mantuvieron en una cifra muy inferior.

"Los empresarios se quedaron en 7,21 % y lo dijimos desde la vez pasada, si los empresarios no se mueven, nosotros tampoco nos movemos. Y eso fue lo que sucedió en el día de hoy", puntualizó Arias.

El presidente de la CUT argumentó que la propuesta sindical se basó, en parte, en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que abrió el debate al señalar una gran disparidad en el país.



"Hay un informe de la OIT, donde dijeron hay una brecha salarial entre el salario mínimo y la canasta básica familiar en Colombia del 50 %", citó Arias.

Según el dirigente, esta revelación animó a las centrales obreras a "reducir esa brecha tan grande que hay en materia salarial en Colombia", justificando así la propuesta inicial del 16 % de aumento.

Al finalizar las conversaciones, el mensaje de la bancada sindical al Ejecutivo fue claro: "Señor Gobierno, señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, aspiramos que su decisión sea muy cercana y ojalá igual a la petición que estamos haciendo del 16 %".

