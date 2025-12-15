En vivo
Salario mínimo 2026: no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores

La puja por el salario mínimo de 2026 terminó sin acuerdo entre centrales obreras y empresarios, dejando en manos del presidente Gustavo Petro la decisión final; la CUT insiste en el 16%.

