El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en el Encuentro Nacional de Modernización y Fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar. Durante el evento, el mandatario propuso estudiar la posibilidad de implementar un “salario solidario”, por medio del cual se buscaría incorporar progresivamente a los trabajadores informales, sin afectar los derechos de los trabajadores formales.

“Desde hace algún tiempo he venido reflexionando sobre una idea que parece importante para el futuro de esa política social que este Gobierno pretende impulsar. Lo he denominado salario solidario. Es una propuesta que todavía necesita estudio y discusión. Cada año, cuando se discute el aumento del salario mínimo, buena parte de la atención se concentra, como es natural, en los trabajadores que reciben directamente ese incremento y, por supuesto, es indispensable proteger sus ingresos y sus derechos”, dijo el mandatario.

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Posteriormente, el presidente Abelardo De La Espriella explicó en qué consiste la idea del salario solidario.

“Hay millones de compatriotas que también trabajan y que, por encontrarse en la informalidad, no reciben directamente los beneficios de ese aumento. Su situación merece la misma atención y considero que debemos buscar alternativas para que esos compatriotas puedan mejorar sus ingresos y acceder a la protección social”, agregó el presidente De La Espriella.



La propuesta del mandatario consiste en que una fracción concertada del aumento del salario mínimo sirva para incorporar progresivamente a los trabajadores informales. De La Espriella aclaró que, por ahora, se trata de una idea que debe ser estudiada y discutida.

Sin embargo, el presidente también señaló que, al plantear esta propuesta, tuvo en cuenta la doctrina social de la Iglesia, que defiende la dignidad del trabajador y su derecho a recibir un salario justo. Además, mencionó la encíclica Rerum Novarum, del papa León XIII.

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“¿Cómo puede ser un salario justo si no alcanza? Me pregunto yo. Han pasado 135 años desde aquella encíclica y sus enseñanzas conservan hoy plena vigencia. Colombia tiene todavía mucho por hacer para garantizar salarios dignos y conseguir que millones de compatriotas puedan vivir de su trabajo en condiciones más justas”.

Es importante recordar que, en diciembre próximo, el presidente Abelardo De La Espriella deberá firmar el decreto que establecerá el aumento del salario mínimo.