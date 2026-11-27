La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, defendió la invitación que se le extendió al senador Iván Cepeda al 41.º Congreso Nacional de Ganaderos, realizado en Valledupar, y aseguró que la convocatoria respondió a un criterio de relacionamiento institucional con todos los congresistas de la República. El pronunciamiento se conoció luego de las reacciones de algunos asistentes por la presencia del dirigente político.

La agremiación reconoció que comprende la incomodidad de algunos ganaderos frente a la participación de Cepeda, especialmente por los episodios de violencia que han vivido las familias del sector. Sin embargo, insistió en que la invitación no fue exclusiva para el senador, sino que se extendió a todos los integrantes del Congreso, como parte del trato institucional que corresponde a esa dignidad.

Iván Cepeda Foto: AFP

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En su pronunciamiento, Fedegán también recordó que ha mantenido espacios de interlocución con diferentes sectores políticos. Además señalaron que hace cuatro años el Congreso Nacional de Ganaderos solicitó que el presidente ejecutivo de la federación integrará la delegación del Gobierno en las conversaciones con el ELN, una tarea que, dos años después, le pidieron continuar. Además, recordaron que durante ese mismo Gobierno suscribió un acuerdo de tierras para defender el carácter voluntario de las ventas y el derecho de los propietarios a decidir sobre sus predios.

Finalmente, la Junta Directiva aseguró que las familias ganaderas conocen las consecuencias del sectarismo político y defendió la independencia de la federación frente al Gobierno y las distintas corrientes del Congreso. También manifestó su disposición a trabajar con el Ejecutivo y propuso que, en los espacios de diálogo con los productores, participen los comités y asociaciones que representan al gremio, con el propósito de proteger a las familias rurales, enfrentar la extorsión y defender la propiedad privada.