La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) aseguró que sí entregó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural toda la información que le fue solicitada sobre la administración del Fondo Nacional del Ganado y rechazó los señalamientos que, a su juicio, podrían dar a entender que existen recursos sin justificar o dineros desaparecidos.

En un comunicado divulgado este 26 de noviembre, desde Valledupar, la organización gremial afirmó que el pasado 13 de noviembre remitió una respuesta de fondo a los requerimientos de la cartera, acompañada de la documentación correspondiente en un dispositivo de almacenamiento físico, debido al volumen de los archivos, que superaban los 190 gigabytes.

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FEDEGÁN indicó que cuenta con el radicado y el sello de recibido del propio Ministerio de Agricultura como constancia de la entrega. También señaló que ese mismo día presentó su respuesta ante el Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, dentro de la acción de tutela interpuesta por el Ministerio.

Según la Federación, las solicitudes de información fueron recibidas el 22 de octubre de 2026 y el Ministerio había establecido un plazo de 15 días hábiles para responderlas. Sin embargo, aseguró que la cartera presentó la acción de tutela el 12 de noviembre, antes de que venciera el plazo concedido.



Frente a la decisión judicial que el Ministerio presentó públicamente como una "victoria judicial", FEDEGÁN manifestó que, al momento de publicar su pronunciamiento, no había recibido notificación formal del fallo. Por esta razón, cuestionó que se divulgara una interpretación de la decisión antes de que la Federación pudiera conocerla y ejercer los derechos procesales correspondientes.

#Atención #EsNoticia #ÚltimaHora



📢 COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 📢



🚨 FEDEGÁN entregó la información solicitada por el Ministerio de Agricultura; el propio Ministerio tiene constancia de su recepción



VALLEDUPAR (CESAR), 26 de noviembre de 2026. Frente al comunicado… pic.twitter.com/buW1bCQGTh — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 26, 2026

La organización también aclaró que una decisión judicial relacionada con el derecho fundamental de petición no constituye, por sí misma, un pronunciamiento sobre la legalidad, transparencia o eficiencia en la administración de los recursos parafiscales del sector ganadero.

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Otro de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con los cuestionamientos sobre los recursos recaudados por el Fondo Nacional del Ganado entre 2019 y 2025. Frente a las referencias del Gobierno a un billón de pesos recaudados durante ese periodo, la Federación sostuvo que se trata de recursos parafiscales incorporados en presupuestos anuales y destinados a programas establecidos por la ley. "Un billón de pesos recaudados no es un billón de pesos desaparecidos", señaló la organización en su comunicado, en el que manifestó su disposición a que se examine cada peso invertido.

FEDEGÁN aseguró que esos recursos han contribuido, entre otros aspectos, a recuperar y preservar el estatus sanitario de Colombia como país libre de fiebre aftosa con vacunación, proteger el patrimonio de cientos de miles de productores y generar condiciones para la apertura y consolidación de mercados internacionales.

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Sin embargo, pidió que cualquier revisión incluya también las actas de la Junta Directiva, los presupuestos aprobados con el voto favorable de los ministros de Agricultura y los informes de seguimiento y evaluación que, según la Federación, corresponden al propio Ministerio por mandato legal.

Por otro lado, la federación también recordó que el Ministerio de Agricultura no es un actor ajeno a la administración del Fondo Nacional del Ganado, señaló que el ministro o su delegado, según la Ley 89 de 1993, preside la Junta Directiva, que los lineamientos de política de la cartera orientan el funcionamiento del Fondo y que el plan anual de inversiones y gastos requiere el voto favorable del ministro.

Asimismo, indicó que el Ministerio ejerce la supervisión del contrato de administración y recibe información trimestral sobre su ejecución.

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Por eso, FEDEGÁN cuestionó que la cartera ministerial presente ahora los requerimientos de información como si desconociera la destinación de unos recursos sobre cuya administración también tiene responsabilidades de orientación, participación y seguimiento.

