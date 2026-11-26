En medio del dolor que vive Cajamarca por el accidente de tránsito que cobró la vida de seis personas el pasado domingo, la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas acompañó a los familiares durante las exequias en la parroquia San Miguel Arcángel.

Desde allí reiteró al Gobierno Nacional la urgencia de concretar la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca, un proyecto que calificó como estratégico para el Tolima y el país.

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También envió un mensaje de respaldo a las personas que resultaron heridas y que continúan bajo atención médica en centros asistenciales de Ibagué.

La mandataria confirmó que visitó el Hospital Federico Lleras Acosta para conocer la evolución de tres pacientes identificados como Cristian, Andrés y Valentín, quienes, según indicó, avanzan favorablemente en su recuperación.



“Primero, un mensaje de solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos, pero también quiero enviar hoy un mensaje a las familias que tienen a sus familiares todavía heridos y que están en recuperación”, manifestó la gobernadora.

Accidente en Cajamarca Foto: captura de pantalla

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Doble calzada Ibagué-Cajamarca: Un proyecto que vuelve a la agenda nacional

Más allá del acompañamiento a las familias, Matiz aprovechó este escenario para insistir en la necesidad de que el Gobierno Nacional concrete una solución definitiva para la movilidad y la seguridad vial en el corredor Ibagué-Cajamarca, especialmente mediante la construcción de la doble calzada.

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La gobernadora recordó que este proyecto ya había sido planteado durante el empalme territorial con el presidente Abelardo de la Espriella y que posteriormente volvió a ser solicitado cuando se retomaron los ajustes al Plan Nacional de Desarrollo.

"Seguimos insistiendo ante el Gobierno Nacional por esta doble calzada que tanto necesitamos de la vía de Ibagué a Cajamarca. Es un tema que lo dejamos en el empalme territorial con el presidente Abelardo, que lo solicitamos cuando regresaron nuevamente a hacer el Plan de Desarrollo, porque creemos que es un proyecto estratégico”, señaló Matiz.

La mandataria fue enfática en que la reciente tragedia reafirma la urgencia de sacar adelante esta iniciativa, no solamente para el Tolima, sino para el país, teniendo en cuenta la importancia de este corredor vial.

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Asimismo, anunció que, desde la administración departamental, se está solicitando una reunión con la ministra de Transporte, el director del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el propósito de reunir a las entidades y revisar las alternativas que permitan avanzar en el proyecto.

Alcalde de Cajamarca anunció mesa técnica para el 1 de diciembre

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Por su parte, el alcalde de Cajamarca, Camilo Ernesto Valencia Agudelo, confirmó que ya sostuvo un primer encuentro con el viceministro de Transporte, luego de la emergencia que dejó seis personas fallecidas y varios heridos.

El mandatario local calificó como positivo el recibimiento por parte del Gobierno Nacional y anunció que el próximo martes 1 de diciembre se desarrollará una mesa técnica en Bogotá, con la participación del Ministerio de Transporte, Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El objetivo será reunir a las entidades competentes para analizar la situación del corredor vial y buscar alternativas frente a la necesidad de avanzar en la doble calzada Ibagué-Cajamarca.

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“Un primer ejercicio muy positivo que nos hayan recibido casi de inmediato. El viceministro estuvo demasiado atento y correspondió a la situación, al dolor que tiene Cajamarca. Vamos a tener mesa el martes primero de diciembre en Bogotá; ahí van a estar todas las entidades”, manifestó Valencia.

De esta manera, mientras Cajamarca despide a las víctimas de una de las tragedias viales más dolorosas de los últimos días, las autoridades departamentales y municipales buscan que el accidente se traduzca en decisiones concretas del Gobierno Nacional frente a una obra de infraestructura que consideran fundamental para la seguridad vial y la conectividad del Tolima.