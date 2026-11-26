Ya fue radicado por el representante a la Cámara Mauricio Toro el auto que oficializa la apertura de una investigación ética y disciplinaria contra la congresista del Pacto Histórico Verónica Estrada. La Mesa Directiva de la Cámara hizo efectiva su suspensión provisional el pasado martes, en medio de la polémica por la presunta falsificación de sus títulos académicos.

Además de abrir la investigación, Toro ordenó practicar 16 pruebas y requerir información a varias entidades para verificar los documentos académicos y profesionales atribuidos a la representante.

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Entre ellas, pidió a la Universidad Nacional confirmar si Estrada tuvo en algún momento matrícula vigente o historial académico en esa institución y señalar si han formulado denuncia o iniciado alguna actuación relacionada con estos hechos.

También solicitó al COPNIA verificar la matrícula profesional y los documentos que se habrían presentado para obtenerla.



La Comisión pedirá, además, a la Dian y a Función Pública información sobre contratos y hojas de vida de Estrada, incluidos los datos que aparecen en el SIGEP II. A la Cámara le solicitó los documentos que entregó para posesionarse y a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, los que presentó al inscribir su candidatura. También ordenó consultar registros educativos, resultados de pruebas y certificaciones laborales.

Al Ministerio de Educación se le pide certificar si aparece como graduada en los registros nacionales. Al colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, en Caramanta, se le pidió certificar cuándo obtuvo el título de bachiller y en qué años cursó la educación media. El Icfes deberá informar si presentó las pruebas Saber 11 y Saber Pro, y en qué fechas.

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El auto dispone que Estrada será citada a rendir testimonio, en una fecha que se fijará posteriormente. La congresista también podrá entregar una versión libre sobre los hechos como parte de su defensa. La Comisión, además, pidió las actas, proposiciones, información de los proyectos de ley de los cuales es autora o coautora y grabaciones de debates de control político sobre asuntos mineros.

La investigación tiene origen en tres quejas que señalan las presuntas irregularidades en sus documentos académicos y profesionales.

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La decisión ordena que las pruebas decretadas se hagan en el mejor tiempo posible, pero dentro del tiempo estipulado por la ley.

También dispuso remitir a la Corte Suprema de Justicia la queja de la veeduría foro Colombia libre, tras declararla no procedente, pero al considerar que los hechos allí planteados corresponden a la competencia penal.