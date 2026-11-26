El canciller Omar Bula anunció que tomó la decisión de cerrar, de manera definitiva, su cuenta en la red social X.

“He decidido cerrar definitivamente mi cuenta personal en X. Quiero hacerlo públicamente, de frente a ustedes y con la misma franqueza con la que durante tantos años expresé mis opiniones”, dijo Bula.

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Es importante recordar que recientemente Bula envió una carta al Partido Demócrata, de Estados Unidos, ofreciendo disculpas por algunos comentarios que había publicado en esa red social.

“Como ministro de Relaciones Exteriores, tengo la responsabilidad de representar a Colombia con respeto, apertura y compromiso con el diálogo constructivo”, señaló el canciller en el documento.



El canciller dijo que su compromiso es defender los intereses del país dentro y fuera de Colombia y representar a todos los connacionales.

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“Yo seguiré abriendo nuevos caminos en nuestras relaciones exteriores y contribuyendo a la reconstrucción de un país que necesita resultados, no distracciones”, agregó Bula.