La violencia contra las mujeres sigue marcando la competencia política en Colombia. Una de cada cuatro candidatas consultadas por la Misión de Observación Electoral (MOE) aseguró haber sido víctima de estas agresiones durante la contienda. Así lo revela el tercer informe de la organización, basado en una encuesta a más de 400 aspirantes al Congreso.

La brecha entre hombres y mujeres es evidente: el 26,9 % de las candidatas reportó acoso o violencia sexual, frente al 9,6 % de los candidatos. Entre las agresiones más frecuentes están las burlas, los gestos sexuales ofensivos y los comentarios sobre sus cuerpos.

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El 21,5 % de las mujeres identificó su condición de género como una de las principales razones de los ataques. La violencia también se trasladó a las redes sociales, donde recibieron mensajes e imágenes de contenido sexual y agresiones contra su apariencia física.

Las redes sociales se han convertido en otro escenario de hostigamiento. La MOE advierte que la inteligencia artificial ha potenciado estas agresiones, especialmente mediante contenidos que sexualizan a las candidatas, manipulan sus imágenes y convierten su apariencia física en blanco de ataques. Una violencia digital que termina trasladándose a su vida política y personal.



“La violencia se expresa especialmente a través de las redes sociales y en este proceso electoral en particular ha sido potenciada por la inteligencia artificial. (…) Cuando hablamos de violencia física, hay una mayor afectación a los hombres en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y, de manera particular, a liderazgos jóvenes y personas con identidad étnica afro o indígena”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Esto se relaciona con la violencia política contra las mujeres, que no distingue ideologías ni partidos y aumenta con la exposición pública, está pasando factura, según el informe, el 23,3 % de las candidatas descarta volver a postularse tras las elecciones por el desgaste emocional y político sufrido, según el informe de la MOE.

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Además, cerca de cuatro de cada diez reconocieron que la violencia afectó su intención de continuar en política, expresarse en redes sociales o abordar temas controversiales.

A la par, la falta de respaldo económico también preocupa: el 79,6 % de los aspirantes financió sus campañas con aportes de parejas, familiares o amistades, mientras que solo el 43,1 % recibió recursos de sus partidos.

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A la gravedad de las agresiones se suma la falta de respuesta de los partidos. El 38 % de las mujeres que reportó violencia sexual aseguró haber denunciado ante su colectividad, pero apenas el 19 % confirmó que existe algún registro de esos hechos.

“En Colombia, cuando se habla de violencia política usualmente se piensa en los grupos armados ilegales. Sin embargo, el 66 % de los encuestados nos está diciendo que quienes ejercen especialmente esa violencia son sus compañeros de partido político o de la entidad en la que ejercen el liderazgo, sea en el Congreso, en la Cámara, el Senado, los concejos o las asambleas”, alertó la directora de la MOE.

Es decir, las agresiones también provienen de los mismos espacios que deberían garantizar su participación.

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El panorama general tampoco es alentador: el 83,5 % de las candidaturas encuestadas sufrió alguna forma de violencia, intimidación o acoso durante la campaña. Además, el 55,8 % consideró que los grupos armados influyeron en algún grado en los resultados electorales.

Entre quienes reportaron agresiones, el 66,6 % responsabilizó a integrantes o candidatos de partidos rivales y el 47 % a votantes inconformes. También señalaron a otros grupos criminales (30,9 %), disidencias de las Farc (23,1 %), ELN (19,1 %) y Clan del Golfo (19,1 %). Cada víctima podía identificar a más de un responsable.

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Ante este escenario, la MOE exige que los partidos asuman su responsabilidad y establezcan mecanismos para prevenir y sancionar a quienes agredan a sus competidores, dentro y fuera de las colectividades.

“Tienen que crear dentro de las mismas organizaciones políticas no solamente todos los procedimientos para sancionar a los compañeros o compañeras que ejercen algún tipo de violencia contra sus competidores dentro de la organización política, sino también de manera externa. Aquí tienen que ser los partidos los que pongan las primeras fronteras y mecanismos de prevención a cualquier tipo de violencia”, señaló Barrios

De cara a las elecciones de 2027, también pidió a las autoridades electorales habilitar canales efectivos de denuncia y sanción, y combatir los discursos de odio y la desinformación en redes sociales.