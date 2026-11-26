El liquidador del Ministerio de Igualdad, Jhon Milton Rodríguez, negó que algún contratista o abogado vinculado al proceso de liquidación reciba un salario mensual de $58 millones.

“No es cierto que haya contratista alguno, ningún abogado, que en este proceso de liquidación se gane $58 millones de pesos mensuales, falso de toda falsedad”, afirmó.

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Rodríguez aseguró que el promedio mensual de los abogados laboralistas que trabajan en la liquidación está entre $14,5 millones y $16 millones.

“Quiero desmontar esas mentiras y decirle: aquí trabajamos con integridad”, agregó.



El funcionario también defendió el proceso de reorganización del ministerio y aseguró que ya fueron desmontados cinco viceministerios con 42 directores. Calificó la entidad que recibió como “un monstruo de ministerio”, con “la burocracia más inútil” que, según dijo, haya conocido el país. Además, afirmó que se eliminó una nómina paralela y señaló que el director del Fondo de FONigualdad ganaba más que el ministro.

Ministerio de Igualdad X: @MinIgualdad_Col

Sobre el balance financiero, Rodríguez aseguró que la reorganización de los programas ha permitido recuperar y ahorrar más de $301.000 millones. Dijo que de esos recursos, no gastarán más del 2 % y que no le han solicitado al Ministerio de Hacienda presupuesto para funcionamiento ni para adelantar este proceso.

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“Por el contrario, le hemos regresado al Tesoro Nacional los recursos. Ya se cuentan más de $100.000 millones regresados”, sostuvo.

Rodríguez también afirmó que, desde el 19 de junio, más de 500 trabajadores tendrían pagos salariales y primas pendientes y no contaban con seguridad social. Según dijo, el actual Gobierno puso al día esas obligaciones.