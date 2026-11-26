El director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Giovanni Alvárez, destacó los avances en la construcción de mecanismos de justicia restaurativa junto con las víctimas del conflicto armado, durante un balance de los diez años del acuerdo de paz que se realizó este jueves, 26 de noviembre, en la Universidad Javeriana en Bogotá.

El funcionario señaló que uno de los principales propósitos de este proceso ha sido reconocer a las víctimas como el centro de la construcción de paz y trabajar directamente con ellas para identificar sus necesidades y las formas en que consideran que pueden ser reparadas.

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“Las víctimas son el punto de partida. Por eso partimos de ellas y construimos con ellas los mecanismos que permitan que desarrollemos formas reales y justas de restaurar el daño que ellas han sufrido a lo largo del conflicto”, afirmó Alvárez.

El director explicó que, durante esta década, la entidad ha avanzado en el desarrollo de formas y mecanismos restaurativos a partir del diálogo con las personas afectadas por la violencia. Este trabajo ha permitido conocer no solo cómo fueron victimizadas, sino también cuáles son sus expectativas frente a la reparación.



“Hemos avanzado un largo trecho en la construcción de formas restaurativas y de mecanismos restaurativos desarrollados con las víctimas del conflicto armado, que es lo que se espera. Una sociedad que ha vivido más de 70 años de conflicto, creo que lo menos que debe buscar es reparar la sociedad que ha sufrido y que ha sido herida a lo largo del conflicto”, señaló.

El funcionario recordó que Colombia ha vivido más de 70 años de conflicto armado y sostuvo que uno de los principales desafíos es reparar a la sociedad que ha sufrido sus consecuencias, especialmente a quienes fueron víctimas directas de la violencia.

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En ese sentido, insistió en que los mecanismos restaurativos deben responder a los daños ocasionados por el conflicto y construirse con la participación de las personas afectadas.