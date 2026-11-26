Blu Radio conoció este jueves un nuevo video de cámaras de seguridad que evidencia el recorrido del carro usado para atentar contra la Gobernación del Meta dejando un total 24 heridos, de los cuales 14 ya fueron dados de alta.

En la grabación conocida por este medio se ve parte del recorrido que hizo el conductor del vehículo y el apoyo que le dieron dos cómplices más, quienes se movilizaban en una motocicleta.

Publicidad

Hay que recordar que este atentado impactó 500 metros a la redonda de la Gobernación del Meta, afectando entre 85 y 90 edificaciones de la ciudad de Villavicencio y al menos 500 locales comerciales.

#EnVideo Blu Radio conoció un nuevo video de cámaras de seguridad que evidencia el recorrido del carro usado para atentar contra la gobernación del Meta dejando 24 heridos.



Allí se ve parte del recorrido del conductor y el apoyo que le dieron dos cómplices más, quienes se… pic.twitter.com/fDFUvznDc7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 26, 2026

Reacciones al atentado

Publicidad

En su momento, el presidente Abelardo de la Espriella calificó el ataque como "miserable y cobarde", aseguró que los responsables pagarán "por cada gota de sangre" y anunció que viajará hoy a Villavicencio.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, advirtió que no habrá diálogo ni concesiones con las estructuras que atentan contra la vida de los colombianos y anunció refuerzo militar en todo el departamento. La defensora del Pueblo, Iris Marín, se solidarizó con las víctimas y alertó que la violencia no se limita al Meta: también se registran hechos graves en Catatumbo, Cauca, Chocó, Guaviare y Nariño.

Publicidad

El atentado generó un rechazo unánime de partidos, sectores políticos, alcaldes y gobernadores de todo el país, que condenaron que la población civil quede en medio del conflicto.