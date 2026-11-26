Un accidente de tránsito se registró en Ibagué, Tolima, luego de que un bus de la empresa San Vicente sufriera un volcamiento lateral. La emergencia deja un saldo preliminar de 14 personas heridas, quienes tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales de la capital tolimense.

De acuerdo con el reporte inicial, una persona quedó atrapada dentro del vehículo tras el volcamiento y tuvo que ser rescatada por los organismos de atención de emergencias. Las autoridades adelantan las labores correspondientes para atender a los afectados.

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A esta hora los lesionados son trasladados diferentes a centros asistenciales de la capital de Tolima. Por ahora, no se reportan personas fallecidas como consecuencia del accidente. Los organismos de socorro y las autoridades continúan atendiendo la emergencia, mientras se avanza en la verificación de las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

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