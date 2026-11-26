Ya se cumplió un año desde la oficialización de la compra de 17 aviones Gripen a la empresa sueca Saab y aún están en definición los proyectos de compensación industrial offset que recibirá el país por esa compra, según información conocida por Blu Radio. Se trata de proyectos que valen unos 390 millones de dólares (el 10 % del valor total del contrato).

Meses antes de cerrar el negocio, el expresidente Gustavo Petro anunció en sus redes sociales que la compensación estaría destinada a la dotación del hospital San Juan de Dios en Bogotá, a un proyecto de paneles solares flexibles en Córdoba y a una planta desalinizadora en La Guajira. Para acelerar la compra y dejar amarrados esos proyectos, el gobierno anterior cambió las reglas de compensación en los contratos de defensa (offset). Sin embargo, ninguno de los proyectos que Petro anunció en X fue contratado.

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Normalmente, cuando un país firma contratos de compra de defensa y seguridad recibe una compensación, conocida como offset, que se orienta a la industria pesada y busca facilitar el mantenimiento de equipos hacia el futuro. Sin embargo, el gobierno anterior quería que la compensación fuera de tipo social. El cambio a las reglas de juego incluyó expedir un documento Conpes, un decreto y una resolución que delegó parte de las responsabilidades en el Ministerio de Comercio.

Blu Radio preguntó directamente al Gobierno por el estado de los las tres iniciativas anunciadas.



"La definición de esos proyectos, incluidas las iniciativas que menciona la petición, es materia de la etapa de estructuración y evaluación", respondió el Ministerio de Comercio a Blu Radio.

Lo único que ha firmado hasta ahora el Ministerio de Comercio es un convenio marco con el fabricante de los aviones. Ese convenio, según la regulación actual, debe contener las áreas de interés preliminares para la cooperación. Sin embargo, eso no implica la definición de ningún proyecto específico. Blu Radio no pudo conocer el texto del convenio marco debido a que está sujeto a reserva legal.

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"El compromiso vigente entre este ministerio y el proveedor es el convenio marco indicado en la respuesta a la pregunta 1 (el numeral 2 no tiene contenido). En él, el proveedor se obliga a celebrar los convenios derivados. Cada proyecto adquiere carácter vinculante con la suscripción del convenio derivado respectivo, etapa que sigue a la estructuración y evaluación en curso", agregó la entidad.

Desde su llegada al Gobierno, la administración De La Espriella ha intentado modificar la compensación de los convenios offset y, según información que trascendió a los medios, se realizaron por lo menos tres reuniones entre el Ministerio de Defensa y Saab durante septiembre. La información revelada hoy por Blu Radio muestra que esas negociaciones aún no han concluido.

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Fuentes cercanas a la compañía aseguran que Saab estaría encantada con concretar cambios a la compensación porque se liberaría del 'chicharrón' de adelantar proyectos que nada tiene que ver con defensa