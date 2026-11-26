La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por el alto riesgo de violencia, reclutamiento de menores y control territorial de grupos armados ilegales en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, en el sur del Tolima.

La advertencia está relacionada con el fortalecimiento de las disidencias de las Farc y la presencia de otras organizaciones criminales que buscan controlar los recursos de la minería ilegal de oro y las extorsiones a los productores de café.

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Según la Alerta Temprana 031 de 2026, el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', se está consolidando mediante el Frente Ismael Ruiz, en Planadas y Rioblanco, y el Frente Gerónimo Galeano, en Chaparral y Ataco. Además, en Ataco coinciden el EMC, la Segunda Marquetalia y el Ejército Gaitanista de Colombia, que buscan obtener ganancias de la extracción ilegal de oro.

La Defensoría advierte que esta región es estratégica porque conecta al Tolima con Huila, Cauca y Valle del Cauca, lo que facilita el movimiento y abastecimiento de los grupos armados.



Foto de referencia, no corresponde al hecho. Crédito: Defensoría del Pueblo.

La alerta identifica un riesgo crítico de reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para actividades de combate e inteligencia. También advierte presiones contra comunidades indígenas Pijao, en Ataco y Chaparral; Nasa We'sx, en Planadas, y Páez/Nasa, en Rioblanco.

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En Ataco y Chaparral se han identificado más de 300 excavadoras dedicadas a la minería ilegal, actividad que ha destruido 232 hectáreas de bosque en las orillas de los ríos y ha provocado graves daños en la cuenca del río Saldaña.

Uno de los puntos críticos es el control que las disidencias ejercen sobre la población rural mediante la carnetización obligatoria de habitantes, transportadores y recolectores de café, restricciones a la movilidad entre veredas, citaciones bajo presión a integrantes de juntas de acción comunal y extorsiones sistemáticas a comerciantes y productores agropecuarios. Que también están siendo amenazados junto con la fuerza pública por el frecuente uso de los drones.

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"Preocupa la innovación táctica del EMC, que utiliza drones cargados con artefactos explosivos improvisados para atacar instalaciones de la fuerza pública en zonas urbanas y rurales. También son motivo de preocupación la quema de vehículos de transporte público y la instalación de minas antipersonal", menciona la Defensoría.

Otro grupo afectado son los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en el ETCR El Oso y la Nueva Área de Reincorporación Herrera, donde los hostigamientos amenazan su seguridad y la continuidad de sus proyectos productivos de café y piscicultura.

Ante este panorama, la Defensoría formuló 20 recomendaciones a entidades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas los ministerios del Interior y de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Tolima y las cuatro alcaldías.