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Blu Radio  / Nación  / FAC confirma revisión del contrato de los Gripen: Gobierno evalúa negociación con Saab

FAC confirma revisión del contrato de los Gripen: Gobierno evalúa negociación con Saab

El comandante de la Fuerza Aérea, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, aseguró que existe un contrato firmado para la adquisición de los aviones Gripen, pero que el actual Gobierno adelanta una revisión de las condiciones pactadas y mantiene conversaciones con la empresa fabricante.

Gripen, el nuevo avión de combate de la FAC
Gripen, avión de combate de la FAC
Foto: Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El proceso de adquisición de los aviones de combate Gripen para la Fuerza Aérea Colombiana se encuentra actualmente bajo revisión del Gobierno nacional. Así lo confirmó el comandante de la FAC, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, quien señaló que existe un contrato firmado, pero que se están evaluando diferentes aspectos de la negociación.

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En el proceso de contratación de los Gripen hay un contrato firmado, es un contrato que se está evaluando en los diferentes aspectos, y este es un tema de Gobierno”, explicó el oficial.

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El general Martínez Ossa indicó que actualmente se adelantan conversaciones entre Colombia y la empresa fabricante de los aviones, en medio de un análisis que incluye las condiciones económicas del acuerdo, los pagos establecidos y los beneficios que recibiría el país. “Se están evaluando algunos procesos de negociación”, afirmó el comandante de la FAC, quien agregó que la decisión final corresponde al Gobierno nacional.

El oficial también explicó que el actual Ejecutivo está revisando un contrato que fue estructurado durante la administración anterior, por lo que se han establecido mesas de trabajo para analizar sus diferentes componentes.

“Un contrato es un conjunto de muchas intenciones de cumplimiento entre las partes”, señaló Martínez Ossa, al explicar que el nuevo Gobierno busca determinar cómo fueron establecidas las condiciones de la negociación.

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Finalmente, el comandante de la FAC aseguró que las conversaciones buscan construir una salida que responda a las necesidades actuales del país: “Se está construyendo una solución que beneficie al país”.

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