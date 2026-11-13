Petro habría contribuido a legitimar el fraude electoral de Maduro en Venezuela, según informe

Un informe presentado por el Miranda Center for Democracy cuestionó la posición que asumió el Gobierno de Gustavo Petro frente al fraude cometido por el régimen del depuesto dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024.

Según el estudio, las decisiones diplomáticas de Colombia contribuyeron a disminuir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y a mantener su legitimidad en el escenario internacional.

Publicidad

El documento destaca varios hechos posteriores a la elección, como el que el ahora expresidente Petro tardó cerca de 55 horas en pronunciarse sobre los resultados, pese a que la oposición había publicado actas que daban como ganador al opositor Edmundo González con cerca del 67 % de los votos.

Expresidente Gustavo Petro. Foto Presidencia de Colombia.

Otro de los episodios más cuestionados fue la votación en la OEA del 31 de julio de 2024. Colombia se abstuvo de apoyar una resolución que exigía publicar las actas electorales. La iniciativa obtuvo 17 votos, uno menos de los necesarios para ser aprobada.



Asimismo, sostiene que mientras Petro tardó varios días en manifestarse sobre los resultados de las elecciones, sí lo hizo con pocos minutos u horas de diferencia frente a victorias como las de Claudia Sheinbaum en México y Donald Trump en Estados Unidos. Y, además, que sus pronunciamientos sobre un llamado al diálogo y negociación política le habrían ayudado a darle oxígeno internacional a la dictadura.

El Miranda Center identifica tres factores que habrían condicionado la postura del Gobierno colombiano: la afinidad ideológica con el chavismo, los intereses energéticos relacionados con una eventual cooperación entre Ecopetrol y PDVSA, y la política de Paz Total, debido al papel de Venezuela como garante de los diálogos con el ELN.

Publicidad

Sobre este último punto, considerado por ellos como el factor central, el informe cita cifras de inteligencia militar según las cuales 1.276 integrantes del ELN estaban en territorio venezolano en 2024. Por eso, una confrontación directa con Maduro podía poner en riesgo uno de los principales proyectos del Gobierno Petro.

El estudio también cuestiona que Petro no se refiriera directamente a la crisis poselectoral durante su discurso ante Naciones Unidas y señala que, aunque no asistió a la posesión de Maduro en enero de 2025, Colombia mantuvo las relaciones diplomáticas con Caracas.

Publicidad

La conclusión del centro de análisis es que las decisiones del Gobierno Petro redujeron el costo internacional para Maduro tras las elecciones. No obstante, el documento aclara que analiza los efectos de esas decisiones y no demuestra la existencia de un plan deliberado para legitimar al depuesto mandatario venezolano.