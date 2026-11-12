Demócratas destacan importancia de mantener el apoyo bipartidista a la relación con Colombia

En un mensaje, los congresistas desde Washington señalaron que mantener el apoyo de los dos partidos es fundamental para la cooperación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Además, dieron la bienvenida a la reafirmación del compromiso del jefe de la diplomacia colombiana, el canciller Omar Bula, de preservar y fortalecer ese principio.

El pronunciamiento también hace referencia al trabajo que continuará desarrollando el representante Gregory Meeks en el próximo Congreso, con el objetivo de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Colombia.

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Este pronunciamiento se conoce luego de la reunión de la embajadora de Colombia ante la Casa Blanca Maria Consuelo Araujo.

De acuerdo con el mensaje, esa agenda estará enfocada en fortalecer las instituciones democráticas de ambos países y promover la inclusión y las oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas.



La declaración pone en relieve la intención de mantener los canales de cooperación entre los dos países y de preservar el respaldo político en el Congreso estadounidense a la relación bilateral, en un escenario en el que el apoyo bipartidista es señalado como un elemento clave para su continuidad.